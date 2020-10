Savills stawia na Katowice

Zgodnie z najnowszymi trendami związanymi z rozwojem biur typu flex, na potrzeby nowego biura Savills korzystać będzie z przestrzeni oferowanych przez firmę Regus. Katowicki oddział firmy zlokalizowany będzie u operatora elastycznych powierzchni biurowych w budynku B kompleksu Silesia Business Park przy ul. Chorzowskiej 150.

- Strategiczne położenie Katowic oraz coraz lepsza infrastruktura, dzięki której jeszcze w tym roku podróż pociągiem z tego miasta do Krakowa skróci się do zaledwie jednej godziny, czynią z tej lokalizacji jedną z kluczowych i najszybciej rozwijających się na południu Polski. Nowe biuro pozwoli nam być bliżej naszych klientów i jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby. Głęboko wierzę w potencjał Śląska i jego coraz istotniejszą rolę dla polskiej gospodarki. Mam do tego regionu również ogromny sentyment, gdyż sam z niego pochodzę i od lat obserwuje jego rozwój – mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

Aktualnie w Katowicach Savills wynajmuje dwie nieruchomości biurowe. Obie należą do funduszu M7 Real Estate i znajdują się w pobliżu Doliny Trzech Stawów. Pierwszy to kompleks Green Park składający się z ośmiu budynków o łącznej powierzchni 25 tys. mkw. Drugim jest budynek Atrium o powierzchni 12,8 tys. mkw., mieszczący się przy ul. Granicznej.

Górny Śląsk od zawsze należał również do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla przemysłu i branży logistycznej. Region ten na koniec czerwca 2020 r. dysponował ponad 3,3 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej. Savills od początku swojej działalności w Polsce jest aktywny na śląskim rynku, w tym od kilku lat posiada na miejscu swojego lokalnego eksperta od sektora magazynowego, który doradza firmom poszukującym nieruchomości na wynajem.

- W samych Katowicach w przygotowaniu znajduje się obecnie ok. 160 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej. Miasto ma potencjał do realizacji zarówno mniejszych magazynów miejskich, jak i kolejnych dużych parków logistycznych na obrzeżach. Dla wielu firm to najbardziej optymalna lokalizacja ze względu na połączenie wysokiej jakości nieruchomości, dostępu do pracowników, bardzo dobrej infrastruktury oraz obecności kontrahentów i poddostawców – mówi Michał Kulig, starszy konsultant w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych w Savills, będący regionalnym przedstawicielem firmy na Górnym Śląsku.

Savills jest jedną z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Firma została założona w 1855 roku w Wielkiej Brytanii, a w Polsce działa od 2004 roku. Oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych. Polska centrala firmy znajduje się w Warszawie. Oprócz Katowic Savills posiada swoje biura regionalne w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.