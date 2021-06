Savills: Te miasta najszybciej przejdą na hybrydowy model pracy

Analiza opublikowana została w najnowszym raporcie Impacts, corocznie analizującym makrotrendy na świecie i ich wpływ na rynek nieruchomości.

Według Savills, biorąc pod uwagę czynniki szczególnie istotne dla pracodawców, łączenie pracy zdalnej i stacjonarnej najszybciej zaadoptowane zostanie w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Berlinie i Frankfurcie.

Sprzyjać temu będą stosunkowo wysokie koszty najmu powierzchni biurowej oraz doświadczenia z długich okresów lockdownów, kiedy to część firm przeszła już na elastyczne systemy pracy.

Proces przechodzenia na model hybrydowy może natomiast przebiegać wolniej w lokalizacjach charakteryzujących się mniej elastyczną kulturą pracy, takich jak Mumbaj, Szanghaj i Ho Chi Minh City.

W ramach tegorocznego globalnego badania Impacts, eksperci firmy Savills poddali analizie czynniki kluczowe dla pracowników, takie jak metraż mieszkań i domów, prędkość internetu szerokopasmowego czy czasy dojazdu do pracy, a także kwestie istotne dla pracodawców, takie jak lokalna kultura pracy czy koszt i warunki najmu powierzchni biurowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy Savills sporządził rankingi miast według przewidywanego tempa przechodzenia na hybrydowy model pracy.

Zgodnie z raportem Savills, duże domy i długie czasy dojazdu sprawiają, że z perspektywy pracowników idealnym kandydatem do wdrożenia modelu hybrydowego wśród światowych ośrodków biznesu jest m.in. Los Angeles, aczkolwiek pracodawcy mogą być tam mniej skłonni do zmniejszania zajmowanej powierzchni niż w innych miastach ze względu na stosunkowo niskie koszty najmu biur, długie okresy obowiązywania umów i zdywersyfikowaną bazę ekonomiczną. Z kolei krótsze czasy dojazdu do pracy i niższe koszty najmu oznaczają, że przejście na pracę w systemie hybrydowym może przebiegać wolniej w nieco mniejszych ośrodkach biznesowych takich jak chociażby Lyon czy Amsterdam.

