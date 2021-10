Savills wraca po koronę. Wynajmie Crown Square

Savills został ponownie wybrany do wynajmu powierzchni biurowych w Crown Square.

Biurowiec Crown Square położony jest przy ulicy Przyokopowej 31 na warszawskiej Woli, tuż obok stacji metra rondo Daszyńskiego.

Crown Square to trzynastokondygnacyjny budynek biurowy klasy A+ oferujący ponad 16 000 m kw. powierzchni najmu. W 2020 roku obiekt przeszedł modernizację części wspólnych. Przeszklona fasada zapewnia bardzo dobry dostęp do światła dziennego, a efektywnie zaprojektowana przestrzeń stwarza komfortowe warunki do pracy.

Budynek dysponuje trzypoziomowym garażem podziemnym na 220 samochodów. W jego najbliższej okolicy znajdują się liczne przystanki tramwajowe, autobusowe oraz stacja II linii metra. Obiekt posiada certyfikat ekologiczny BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Asset Managerem nieruchomości jest M&A Capital.

Savills w przeszłości odpowiadał już za komercjalizację Crown Square. Po latach, wraz z potrzebą rekomercjalizacji, nieruchomość wraca do portfela firmy, która wesprze właściciela w procesie renegocjacji umów najmu i poszukiwaniu nowych najemców.

- Crown Square to dobrze nam znany budynek, którym mieliśmy już przyjemność opiekować się w przeszłości. W 2017 roku z sukcesem zakończyliśmy jego komercjalizację. Obiekt został wówczas wynajęty w 100 proc. Cieszymy się, że nowy właściciel ponownie zaprosił nas do współpracy. Niewątpliwym atutem nieruchomości jest jego znakomita lokalizacja przy metrze. Dodatkowo, po niedawnym remoncie, budynek jeszcze zyskał na atrakcyjności. Dzięki zupełnie nowej aranżacji lobby recepcyjnego, przestrzeń wejściowa ma nowoczesny charakter, zgodny z najnowszymi trendami i na pewno zrobi wrażenie na wszystkich odwiedzających - mówi Monika Wakulska, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.