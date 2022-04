Savills zajmie się biurowcem NC3

NC3 to ponad 6 tys. mkw. powierzchni najmu.

Biurowiec zyskał nowego zarządzającego - firmę Savills.

NC3 to kompleks biurowy zlokalizowany przy ul. Postępu 14B w Warszawie. Oferuje 6500 m kw. powierzchni najmu i ponad 200 miejsc parkingowych. Projekt będący inwestycją ECI SA został ukończony w 2015 roku. Nieruchomość oferuje dogodny dojazd do lotniska Fryderyka Chopina oraz dostęp do szerokiej gamy usług w najbliższym otoczeniu, m.in. w pobliskiej Galerii Mokotów.

- To już kolejny budynek zlokalizowany w samym sercu biznesowego Mokotowa, którym będziemy mieli przyjemność zarządzać. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie i znajomość tej wciąż rozwijającej się lokalizacji do profesjonalnej opieki nad projektem NC3. Zarządzając nieruchomością będziemy wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie aby sprostać oczekiwaniom klienta oraz najemców tej nieruchomości – mówi Wioletta Nowotnik, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami biurowymi, Savills.

Savills świadczy usługi zarządzania nieruchomości biurowymi, handlowymi, magazynowymi oraz projektami o funkcjach mieszanych (mixed use). Na warszawskim Mokotowie Savills opiekuje się już budynkami Tulipan House i Marynarska Point One.