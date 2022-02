Savills zajmie się kompleksem biurowym Jerozolimskie Business Park

Jerozolimskie Business Park oferuje ok. 16tys. m kw. powierzchni biurowej do wynajęcia.

To drugi park biznesowy objęty współpracą funduszu Apollo Rida i Savills.

Savills przekonuje, że zapewni właścicielowi wsparcie w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w Jerozolimskie Business Park.

– Lokalizacje biurowe w zachodniej Warszawie, wzdłuż Al. Jerozolimskich, to znakomite połączenie dogodnego dojazdu do centrum i konkurencyjnych stawek czynszowych. Jerozolimskie Business Park to atrakcyjna propozycja dla firm kierujących się właśnie tymi kryteriami w wyborze swojej siedziby i ceniących wysoką jakość powierzchni biurowej – mówi Lidia Malec, Associate w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

– Kilka lat temu obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zyskując jeszcze bardziej reprezentacyjny wygląd i efektywne rozwiązania technologiczne, które znacznie podniosły komfort pracy w budynkach. Od lat nieruchomość jest siedzibą wielu renomowanych firm, które cenią ją za jej lokalizację w pobliżu stacji WKD i dworca Warszawa Zachodnia. Dwa sąsiednie centra handlowe zapewniają z kolei dostęp do szerokiej gamy usług i gastronomii – Rafał Nowicki, prezes zarządu, Apollo-Rida Poland.

Apollo-Rida realizuje projekty deweloperskie i inwestycyjne w zakresie nieruchomości biurowych, magazynowych i handlowych.

Pod koniec ubiegłego roku Savills wybrany został na wyłącznego doradcę ds. wynajmu powierzchni biurowych w Equal Business Park w Krakowie. Savills to firma doradcza, założona w 1855 roku w Wielkiej Brytanii.