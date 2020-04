Savills zarządcą nowego biurowca OKAM

Łączna powierzchnia nieruchomości, którą opiekować się będzie firma Savills to ok. 4855 mkw. Obiekt oferuje moduły biurowe od 13 do 2800 mkw. z możliwością ich elastycznego łączenia w zależności od potrzeb najemcy. Budynek wyróżnia doskonała lokalizacja w centrum Warszawy, tuż przy placu Starynkiewicza i Dworcu Centralnym.

Oprócz budynku przy ul. Lindleya 16 w Warszawie, OKAM Global Commercial odpowiada również za inwestycję biurową Łódź.Work w Łodzi. Firma oferuje ponadto biura i lokale handlowo-usługowe w projekcie wielofunkcyjnym BOHEMA w Warszawie, a także lokale handlowo-usługowe na parterach inwestycji mieszkaniowych w Warszawie i Katowicach oraz w strefie Piotrkowska 217 w Łodzi.

- Cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się naszym doświadczeniem w obszarze nieruchomości komercyjnych z naszym klientem, który z sukcesem zrealizował liczne inwestycje mieszkaniowe i po nabyciu budynku przy ul. Lindleya 16 w Warszawie rozbudował swój portfel aktywów z sektora biurowego – mówi Bartłomiej Łepkowski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Savills.