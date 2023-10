Działająca na rynku nieruchomości międzynarodowa firma doradcza Savills zdecydowała się przedłużyć umowę najmu i pozostać na dłużej w budynku Q22 w Warszawie, będącym jej główną siedzibą w Polsce.

Q22 to centralnie zlokalizowany wieżowiec, jeden z najbardziej ekologicznych i przyjaznych użytkownikom biurowców w Europie Środkowej.

Podpisana umowa najmu, jak prawie wszystkie umowy, których stroną jest Q22 jest tzw. zieloną umową.

Biuro Savills pozostanie na 30. piętrze budynku, zapewniającym imponujący widok na panoramę Warszawy.

Przedłużona przez Savills umowa najmu obejmuje powierzchnię 1080 mkw. i dopuszcza możliwość ekspansji, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój firmy, która liczy obecnie już ponad 200 pracowników w całej Polsce. Za proces najmu odpowiedzialny był wewnętrzny dział reprezentacji najemcy Savills, który przeprowadził analizę lokalizacji i renegocjacje umowy we współpracy z kancelarią prawną Kochański & Partners.

Decyzja o przedłużeniu umowy najmu i kontynuacji działalności Savills w budynku Q22, to ważny krok dla obu stron, który podkreśla znaczenie naszej współpracy oraz wzajemnego zaufania. Potwierdza to również atrakcyjność obiektu, w którym zastosowane są rozwiązania wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju, ale także sprzyjające budowaniu przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy – mówi Anna Szelc, dyrektorka w funduszu Invesco Real Estate.

Biuro Savills pozostanie na 30. piętrze budynku, zapewniającym imponujący widok na panoramę Warszawy. W związku z przedłużeniem umowy firma planuje rearanżację części powierzchni, za którą ponownie będzie odpowiadał wewnętrzny dział doradztwa budowlanego i projektowego Savills, na co dzień wspierający klientów firmy. Prace wykończeniowe prowadzone będą w myśl zasady zero waste i zakładają ponowne wykorzystanie dużej części materiałów użytych w obecnym wystroju wnętrz.

- Nasze biuro jest bardzo lubiane przez pracowników. Z ankiety, przeprowadzonej jakiś czas temu wynika, że doceniają oni w szczególności znakomitą lokalizację w centrum Warszawy, jak też piękny widok z 30. piętra. Niedawno dostosowaliśmy naszą powierzchnię do nowego modelu pracy hybrydowej i zwiększyliśmy ilość naturalnej zieleni. W ramach zmian, jakie planujemy wprowadzić w związku z przedłużeniem umowy najmu, chcemy przebudować część biura dedykowaną klientom, tak by stworzyć jeszcze bardziej komfortowe warunki do spotkań. Cała rearanżacja będzie odbywała się przy zachowaniu najwyższych standardów ESG – mówi Emilia Arciszewska, członkini zarządu, dyrektorka działu HR i zarządzania talentami, Savills.

Podpisana umowa najmu, jak prawie wszystkie umowy, których stroną jest Q22 jest tzw. zieloną umową, gdyż wprowadzono do niej specjalne zapisy, w których najemca i właściciel budynku deklarują zgodnie współpracować w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Q22 to jeden z najbardziej ekologicznych biurowców, w pełni zasilany z zielonej energii z certyfikatami pochodzenia. Budynek był pierwszym w Polsce, który otrzymał certyfikat BREEAM In-Use w najnowszym standardzie oceny International Commercial V6 na poziomie Outstanding. Może się również poszczycić certyfikatami WiredScore Platinium oraz SmartScore Occupied Gold, które potwierdzają zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz rozwiązań sprzyjających użytkownikom.

Savills to jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 roku w Wielkiej Brytanii i oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych.

Budynek Q22 znajduje się przy Al. Jana Pawła II 22 w Warszawie i oferuje blisko 54 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Deweloperem obiektu z 2016 r. była firma Echo Investment. Właścicielem nieruchomości jest fundusz Invesco Real Estate.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl