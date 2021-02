Schenker Technology Center postawiło na hybrydę. Jak dba o ducha zespołu?

Schenker Technology Center pracuje w systemie hybrydowym. Osoby, które przychodzą do biura dostały specjalnie stworzoną koszulkę firmową wraz ze słodką niespodzianką na miejscu. Pracującym zdalnie, kurier dostarczył upominek do domów. - Chcemy być zespołem, który ma jeden cel, nawet jeśli pracujemy z dala od siebie - tłumaczy Bogumiła Urbaniak, Office Manager Schenker Technology Center Warsaw.

Home office czy work office? A może system rotacyjny? Jak wygląda powrót do biura w Schenker Technology Center Warsaw?

- Obecnie pracujemy w systemie hybrydowym. W biurze są tylko chętni pracownicy, którzy sami się zgłosili. Często wynika to z braku odpowiednich warunków, aby pracować z domu lub też z preferencji pracowników. Część zwyczajnie woli pracować stacjonarnie i ten rodzaj wykonywania pracy jest dla nich bardziej efektywny - tłumaczy Bogumiła Urbaniak, Office Manager Schenker Technology Center Warsaw.

Do pracy z biura zgłosiło się 60 pracowników z 280. Przychodzą do biura z różną częstotliwością.

Na każdego kto wraca do biura czeka na jego stanowisku pracy bombonierka oraz karteczka z podziękowaniami, że jest z nami. Natomiast maseczki oraz rękawiczki są dostępne bez ograniczeń na recepcji - przyznaje Bogumiła Urbaniak, Office Manager Schenker Technology Center Warsaw.

- Wszystko zależy od rodzaju pracy wykonywanej przez pracowników, jak i ich indywidualnych potrzeb. Niektórzy szybko przystosowali się do home office’u i ich efektywność, jak i samopoczucie na tym nie ucierpiały. Inni z różnych powodów wolą pracować z biura i dajemy im tę możliwość - wyjaśnia Bogumiła Urbaniak.

Przyznaje, że część osób wracających do biura motywuje swój powrót zbyt długą izolacją, chęcią powrotu do nawyków wstawania, przebierania się i rytuałów związanych z pracą w biurze. Innym ważnym powodem jest samotność w pracy i po pracy, która dotyka osoby mieszkające samotnie.

Firma w tym momencie nie ma w planach całkowitego powrotu do biura, więc przychodzą do niego jedynie pracownicy, którzy wolą pracę stacjonarną. - Nie zachęcamy, ani nie zniechęcamy do powrotu do biura. Decyzja należy do pracownika - podkreśla Bogumiła Urbaniak.

Prezencik dla ducha zespołu

W wielu firmach na powracających pracowników czekają zestawy upominkowe z maseczkami i rękawiczkami – to taki nowy rodzaj gadżetu firmowego. Tymczasem Schenker Technology Center Warsaw przygotowało inną niespodziankę.

