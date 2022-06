SD Worx wynajmie jeszcze więcej biur w wieżowcu .KTW

Firma SD Worx wprowadzi się na 24. piętro biurowca .KTW II w Katowicach i zajmie 1478 mkw. To o 878 mkw. więcej niż dotychczas. Przeprowadzka z .KTW I planowana jest na listopad 2022 roku.

Umowę podpisano na okres 10 lat z możliwością rozwoju na kolejne kondygnacje.

.KTW II jest najwyższym budynkiem w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

.KTW II zyskał nowego najemcę. To SD Worx, europejski dostawca usług kadrowo-płacowych, który w 2021 roku otworzył biuro w .KTW I.

Szybki międzynarodowy rozwój SD Worx i warunki zaproponowane przez inwestora, TDJ Estate, skłoniły firmę do powiększenia powierzchni najmu i prowadzenia w tym miejscu działalności przez kolejne 10 lat. Przeprowadzka do wyższego biurowca planowana jest na listopad 2022 roku.

SD Worx od ponad 75 lat działa w obszarze płac i zarządzania zasobami ludzkimi. Firma jest obecna w 18 państwach, a swoje rozwiązania dostarcza do 150 krajów, gdzie obsługuje 80 tys. klientów. To wszystko plasuje ją w pierwszej piątce podmiotów tego typu na świecie.

Swoje pierwsze biuro w Polsce uruchomiła w 2021 roku w .KTW I, gdzie prowadzi centrum operacyjne i usługowe. Zajęła powierzchnię inkubatora, na której elastycznie tworzyła kilkadziesiąt stanowisk pracy. Teraz stawia na ekspansję – rozbudowuje zespół i powiększa biuro, a na jego nową lokalizację wybrała .KTW II.

Lalit Gupta, dyrektor zarządzający, Europa Wschodnia, SD-Worx. Fot. mat. pras.

Rozpoczęliśmy naszą działalność w Katowicach w zeszłym roku i nie ukrywamy, że .KTW jest najlepszym miejscem w mieście. Nieustannie się rozwijamy i mamy już ponad 80 pracowników w Polsce. Liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać z kolejnymi miesiącami oraz latami. Działalność SD Worx Polska skupia się nie tylko na części service centre, ale również na rozwijaniu biznesu krajowego, gdzie świadczymy usługi kadrowo-płacowe dla firm lokalnych oraz międzynarodowych. Współpraca z TDJ nad tą wyjątkową ekspansją oraz planami na przyszłość jest solidnym fundamentem naszego zaangażowania na polskim rynku – mówi Lalit Gupta, dyrektor zarządzający – Europa Wschodnia, SD Worx.

SD Worx wprowadzi się na 24. piętro biurowca .KTW II, na którym zajmie powierzchnię 1478 mkw. To o 878 mkw. więcej niż dotychczas. Tym samym zespół będzie mógł powiększyć się do 150 pracowników, a firma już teraz prowadzi intensywną rekrutację. Umowę podpisano na okres 10 lat z możliwością rozwoju na kolejne kondygnacje. Przy jej zawarciu uczestniczył zespół doradczy JLL. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac aranżacyjnych.

Biuro SD Worx w .KTW I

SD Worx zdecydował się rozwijać swoje operacje w samym sercu Aglomeracji Śląskiej – wierzymy, że ta wyjątkowa lokalizacja pomoże nie tylko budować świadomość firmy na polskim rynku, ale także przyciągnąć do SD Worx talenty. Proces, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, był szczególnie interesujący ze względu na połączenie tymczasowych i długoterminowych opcji biurowych. SD Worx poszukiwał elastycznych rozwiązań, a TDJ Estate udało się odpowiedzieć na te potrzeby. Szczególnym wyzwaniem było dopasowanie przestrzeni do nowej postpandemicznej rzeczywistości oraz związanych z nią oczekiwań względem miejsca pracy, a także ambitnych planów rozwojowych naszego klienta – mówi Agata Suder, Consultant, Office Agency w JLL.

Podczas transakcji JLL współpracowało z najemcą i wynajmującym na wielu płaszczyznach. W proces zaangażowane były działy Reprezentacji Najemcy oraz Dział Zarządzania Projektami (doradztwo techniczne). Dzięki tak kompleksowemu wsparciu po zakończeniu negocjacji umowy najmu strony mogą efektywnie kontynuować współpracę aż do momentu przekazania biura SD Worx.

Powitanie każdego nowego najemcy w społeczności .KTW to dla nas zawsze duża radość i satysfakcja. Chęć przedłużenia umowy najmu sprawia, że to poczucie jest jeszcze większe. Wiemy wtedy, że sprostaliśmy oczekiwaniom naszych partnerów, którzy znaleźli w kompleksie .KTW najlepsze warunki do rozwoju. Potwierdzeniem tego jest wynajęcie w .KTW II przez SD Worx większej powierzchni niż początkowo w .KTW I. Firma sukcesywnie się rozwija, a nas niezwykle cieszy, że na miejsce wzrostu wybrała Katowice i biurowce .KTW – komentuje Kamil Krępa, dyrektor ds. najmu i zarządzania portfelem nieruchomości w TDJ Estate.

.KTW II jest najwyższym budynkiem w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W lutym br. uzyskał pozwolenie na użytkowanie, dostarczając na rynek 42 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowej. Pomimo wyzwań, z jakimi w ostatnich czasach zmaga się cały rynek budowlany, zainteresowanie najemców nowoczesnymi powierzchniami nie słabnie. Wzrastają jednak ich wymagania, dlatego obiekty wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązanie instalacyjne i ekologiczne, posiadające nie tylko powierzchnię biurową, ale i usługową, a także oferujące swoim najemcom coś więcej niż jedynie przestrzeń do pracy, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kompleks biurowy .KTW niewątpliwie znajduje się w tym gronie, co potwierdzają kolejne umowy zawarte z obecnymi oraz nowymi najemcami m.in. PwC Service Delivery Center, Ammega czy Rise.pl.