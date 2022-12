SD Worx, wiodący europejski dostawca rozwiązań kadrowo-płacowych, postawił kolejny ważny krok w rozwoju firmy na polskim rynku.

Firma uruchomiła biuro w drugiej części kompleksu .KTW.

Kompleks lokalizowany jest w sąsiedztwie katowickiego Spodka.

Do dyspozycji pracowników jest 1478 mkw. nowoczesnej i dopasowanej do potrzeb przestrzeni z widokiem na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Katowice to miasto biznesu – świat międzynarodowych inwestorów czy lokalnych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Wspieramy zawodowy rozwój naszych mieszkańców i dlatego każdego dnia staramy się budować pozytywny klimat dla przedsięwzięć biznesowych. Gospodarczą siłę miasta zawdzięczamy naszej lokalnej społeczności, biznesowym partnerom i wzajemnej zdolności do budowania silnych relacji w trosce o rozwój miasta. Każdy inwestor to nowa historia, ale łączy ich jedno – tworzenie nowej wiedzy, umiejętności czy dostępu do międzynarodowego środowiska biznesowego. SD Worx w Katowicach towarzyszymy od początku inwestycji w Polsce i obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost. Bardzo się cieszymy, że firma zdecydowała się na związanie swojej przyszłości biznesowej w dłuższej perspektywie czasowej właśnie z nami – mówi Bogumił Sobula, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice.

Biuro SD Worx w Katowicach.

W 2021 rokuuruchomił w biurowcucentrum operacyjne i usługowe, w którym zajmuje się naliczaniem płac, administracją kadrową, a także oferowaniem rozwiązań służących zarządzaniem pracownikami oraz rejestracją czasu pracy. Utworzenie siedziby w Polsce to element strategii mającej na celu dalszą ekspansję na Europę Środkowo-Wschodnią. Obecnie firma posiada biura w 22 krajach, co pozwala jej kierować swoje usługi bezpośrednio do 28 państw. Buduje w ten sposób unikalny potencjał oparty na rozumieniu specyfiki lokalnego rynku i nawiązywaniu relacji z klientami.

Biuro SD Worx w biurowcu .KTW II.

Katowice postrzegamy jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu, dlatego od początku wiedzieliśmy, że nasze ambitne plany chcemy realizować właśnie tutaj. W 2022 roku potroiliśmy zatrudnienie w porównaniu do 2021 roku. Obecnie zespół liczy 130 pracowników i wciąż go rozbudowujemy, również dzięki nowoczesnym i bezpiecznym przestrzeniom biurowym. Cieszymy się, że ponownie otworzyliśmy swoją siedzibę w kompleksie .KTW, który pod każdym względem spełnia nasze oczekiwania. To dla nas bardzo ważna lokalizacja, otwierająca drogę do dalszego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Lalit Gupta, dyrektor zarządzający – Europa Wschodnia, SD Worx Poland.

Biuro SD Worx.

Początkowo SD Worx zajął w .KTW I kilkadziesiąt stanowisk pracy w inkubatorze, który powstał z myślą o podmiotach dopiero wchodzących na katowicki rynek i chcących mieć gwarancję elastycznego rozwoju. Firma deklarowała wtedy chęć sukcesywnego wzrostu w obrębie kompleksu, a plany urzeczywistniły się w czerwcu br. SD Worx podpisał umowę na wynajem 1478 mkw. powierzchni (o 878 mkw. więcej niż wcześniej) na 24. piętrze biurowca .KTW II i przystąpił do prac aranżacyjnych. Dziś zespół pracuje już w nowym biurze.

Z nieukrywaną radością obserwowaliśmy, jak SD Worx wzrastał w murach .KTW I i umacniał swoją pozycję na katowickim rynku. Rok wystarczył, by znacznie rozbudował zespół i odczuł konieczność przeprowadzki na większą powierzchnię. Cieszymy się, że wybór nowego biura znów padł na .KTW, co potwierdza, że zaproponowana przez nas elastyczność biznesowa się sprawdza. Inkubator spełnił swoją rolę i stał się dla SD Worx trampoliną do kontynuacji rozwoju w wyższym biurowcu – komentuje Bartłomiej Solik, partner zarządzający w TDJ Estate.

SD Worx posiada ponad 75-letnie doświadczenie w obszarze płac i zarządzania zasobami ludzkimi. Znajduje się w piątce największych podmiotów o tym profilu na świecie. Poprzez uruchamianie własnych biur w kolejnych częściach Europy oraz budowanie sieci partnerskiej firma dostarcza swoje rozwiązania do 150 krajów, gdzie obsługuje ponad 82 tys. małych i dużych organizacji prowadzących działalność we wszystkich branżach.

SD Worx to druga firma, która rozpoczęła działalność w biurowcu .KTW II po uzyskaniu przez budynek pozwolenia na użytkowanie w lutym br. Swoją siedzibę ma tu Ammega, a w trakcie przeprowadzki są PwC Service Delivery Center, LQK Europe i Rise.pl.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl