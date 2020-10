Segro zmieniło adres w Warszawie

Segro jest spółką notowaną na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych będącą właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Aktualny portfel nieruchomości firmy przekracza 8 mln m kw.

Wraz z rozwojem działalności w Polsce Segro zdecydowało się przenieść swoje warszawskie biuro do nowej siedziby, wybierając na nią niedawno oddany do użytku budynek Centrum Marszałkowska. Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy powstała w miejscu Spółdzielczego Domu Handlowego Sezam. Firma Segro wprowadziła się do nowego biura na początku października br. i zajęła powierzchnię ok. 400 m kw.

- Nowe, warszawskie biuro wybraliśmy kierując się jego centralną lokalizacją. Nie bez znaczenia był też dla nas certyfikat BREEAM Excellent budynku, ponieważ o ochronę środowiska naturalnego dbamy na każdym kroku naszej działalności. Dlatego też jedna z naszych pięciu salek konferencyjnych nazywa się Eco. Inspiracją dla niej były nasze działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, takie jak ule czy ładowarki do pojazdów elektrycznych w naszych parkach. Zadbaliśmy też o ciszę i komfort: zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym troszczyliśmy się o odpowiednie wyciszenie pomieszczeń. Pojawiły się akustycznie szczelne przegrody i wiele materiałów tłumiących dźwięk, takich jak tapety, lampy czy podwieszenia pod sufitem – mówi Waldemar Witczak, dyrektor regionalny Segro.

Segro podjęło również decyzję o przedłużeniu umowy najmu ok. 630 m kw. w budynku Andersia Tower w Poznaniu pełniącym funkcję siedziby głównej firmy w Polsce. Poznańska wieża jest najwyższą nieruchomością w stolicy Wielkopolski i aktualnie przechodzi kompleksową modernizację powierzchni wspólnych. W transakcji w budynku Andersia Tower najemcę reprezentowała firma Cushman & Wakefield, a wynajmującego Savills.