Polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting w październiku tego roku opublikowała badanie, z którego wynikało, że 32 proc. respondentów uważa, że zmiany dotyczące pracy zdalnej powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej.

Co trzeci ankietowany pozytywnie oceniał planowaną wtedy jeszcze nowelizację. Jednocześnie wciąż ponad połowa (52 proc.) Polaków nic nie słyszała na ten temat.

Nasza rzeczywistość w ciągu kilku ostatnich lat zmieniła się nie do poznania. Praca zdalna na dobre zagościła w naszej przestrzeni. Jak pokazują nasze badania, blisko 1/3 Polaków uważa, że praca online to dobre rozwiązanie. Myślę, że to ważne, że rząd przyjął omawianą nowelizację. To pomoże pracownikom w uregulowaniu ich sytuacji, ale również da konkretne narzędzia pracodawcom. Uważam, że każdy z nas skorzysta dzięki tej decyzji – komentuje Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca ClickMeeting.