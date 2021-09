Sektor BSS kluczowym najemcą biurowców w regionach. Oto największe transakcje najmu I półrocza

Sektor BSS napędza rozwój polskich miast i dominuje w biurowym krajobrazie regionów.

W aglomeracjach poza Warszawą ponad połowa wynajętej powierzchni przypada na firmy z tej branży.

- Sektor usług biznesowych mimo pandemii wciąż się rozwija, stanowiąc jedną z najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki. Perspektywa jego dalszego wzrostu to mocny impuls do rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Szczególnie dotyczy to głównych miast poza Warszawą. Przykładowo, w Krakowie, który jest największym rynkiem usług dla biznesu, zatrudnienie w tym sektorze wynosi ok. 82 000 osób. W stolicy Małopolski jest obecnie wynajęte ponad 1,3 mln mkw. biur, z czego już ponad 60% zajmują firmy BSS - mówi Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL.

Regiony stoją usługami

Polska zapewnia szeroki wybór lokalizacji dzięki dobrze rozwiniętej i zróżnicowanej ofercie biurowej. W I półroczu 2021 łączne zasoby przekroczyły 12 mln mkw., a główne rynki regionalne już niemal dogoniły Warszawę pod względem podaży. Od stycznia do czerwca 2021 r. w Polsce ogółem podpisano umowy najmu na ponad 514 000 mkw. Ponad 50% wolumenu – ok. 264 000 mkw., przypadło na rynki poza Warszawą. Najbardziej aktywnym najemcą regionalnym pozostaje sektor BSS.

Z wyłączeniem stolicy branża nowoczesnych usług dla biznesu wynajęła w I półroczu ponad 160 000 mkw. co stanowi ponad 60% popytu w miastach regionalnych. Rekordowy w skali kraju udział BSS w popycie odnotowały Katowice – 90%. Z kolei w Krakowie na firmy BSS przypadło trzy czwarte całkowitego zapotrzebowania na biura w tym okresie. Na trzecim miejscu uplasował się Poznań z 57%. Dla porównania, Warszawa, która jest drugim po Krakowie rynkiem usług dla biznesu, zarejestrowała 19% udział firm BSS w popycie, co w mieście zdominowanym do tej pory przez HQ firm jest bardzo dobrym wynikiem - wylicza Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Do największych transakcji najmu w sektorze BSS należały: renegocjacja i ekspansja Rockwell Automation na łącznie 19 500 mkw. w A4 Business Park w Katowicach, przednajem na 12 300 mkw. 3M w MidPoint 71 we Wrocławiu, nowa umowa Heineken Global Shared Services na 8600 mkw. w Podium Park w Krakowie oraz renegocjacje Sii na 3400 mkw. w biurowcu Maraton w Poznaniu.