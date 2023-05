Jeżeli Polska chce utrzymać pozycję lidera sektora BSS w Europie Środkowo-Wschodniej, to musi inwestować w rozwój pracowników. Konkurencja nie śpi. To nie tylko Ukraina. Dzisiaj jednakowo zaangażowanych miejsc na świecie jest bardzo dużo.

W ubiegłym roku sektor nowoczesnych usług dla biznesu utworzył 42 tys. nowych miejsc pracy. Znaczna cześć tych posad jest niestety efektem wojny w Ukrainie. Zostały przeniesione do Polski.

Potrzebna jest współpraca sektora nowoczesnych usług biznesowych nie tylko z samorządem, ale też z administracją centralną. Tylko razem, przyglądając się jednocześnie innym krajom, można przyciągnąć świetne biznesy, które uczestniczą w rozwoju gospodarki – wyjaśnia Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie. Fot. PTWP.

– Sądzę, że znaczna cześć tych posad jest niestety efektem wojny w Ukrainie. Zostały przeniesione do Polski. Oczywiście rząd Ukrainy tego nie chce. Liczy na to, że one szybko wrócą do rodzimego kraju, by budować gospodarkę. Musimy mieć świadomość tego, dlatego że konkurencyjność Ukrainy jest większa niż Polski, m.in. przez niższe koszty pracy – mówiła podczas sesji EEC 2023 „Przyszłość sektora BPO w Polsce” Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

Zdaniem Pawła Michalika, dyrektora zarządzającego ING Hubs Poland, nie ma co demonizować. - Jak nie Ukraina, to będzie inny kraj. Dzisiaj podobnie ciężko pracujących, z jednakowym zaangażowaniem i na takim samym poziomie miejsc na świecie jest bardzo dużo. Musimy po prostu robić co innego - tłumaczy Paweł Michalik.

Dyrektor dodaje, że Polska coraz bardziej zbliża się pod względem kosztów do krajów Europy Zachodniej, dlatego musi już dzisiaj inwestować. - Dbajmy o rozwój pracowników z myślą o ich długoterminowej karierze - apeluje Paweł Michalik.

Kropla w morzu potrzeb branży BSS

Zdaniem Jolanty Jaworskiej, jeżeli Polska chce nie tylko utrzymać swoją pozycję, ale również rozwijać gospodarkę, to musi mieć zdecydowanie wyższą jakość edukacji na wszystkich poziomach.

Z kolei programy realizowane na przykład na Śląsku przez samorząd we współpracy z inwestorami, agencjami HR, uczelniami i szkołami, takie jak m.in.: Corporate Readiness Certificate, P-TECH, czy „Katowice, biznes i moja przyszłość”, to – zdaniem Jolanty Jaworskiej – zaledwie kropla w morzu potrzeb.

– Są kapitalne, ale to jest za mało. Jeżeli chcemy zatrzymać w kraju młodych Polaków, a już dziś mamy problem demograficzny, to oferta edukacyjna musi być na najwyższym poziomie – zwraca uwagę Jolanta Jaworska.

Według wiceprezeski ABSL-u, jeśli nie będziemy mieli przyjaznego otoczenia regulacyjnego, w tym podatkowego – konkurencyjnego wobec innych krajów, to nie uda się.

– Dlatego potrzebna jest współpraca nie tylko z samorządem, z którym ABSL od 2009 r. fantastycznie współpracuje, lecz także z administracją centralną. Jedynie razem, przyglądając się jednocześnie innym krajom, można przyciągnąć świetne biznesy, które uczestniczą w rozwoju gospodarki – wyjaśnia Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

