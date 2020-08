Sektor IT aktywny w Łodzi

Według raportu „Occupier Economics – Rynek biurowy w Łodzi w I poł. 2020 r.” firmy doradczej Cresa Polska, wolumen transakcji między styczniem a czerwcem wyniósł łącznie 53,9 tys. mkw., co stanowi ponad 87 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019. Sektor IT wygenerował aż 56 proc. popytu.

- Łódzki rynek biurowy kontynuuje wzrost w zakresie elastycznych powierzchni biurowych. W minionym półroczu Rise.pl, operator powierzchni coworkingowych, ogłosił, że otworzy w Starej Drukarni swoją pierwszą lokalizację w tym mieście. Jest to dobre rozwiązanie dla firm zarówno na czas ich rozwoju, ale również w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników w ramach konkretnego projektu. W tym roku w Łodzi planowanych do oddania jest jeszcze ponad 46 tys. mkw., m.in. w projektach Hi Piotrkowska 155 i React, których powierzchnie są sukcesywnie wynajmowane – mówi Martyna Balcer, Starszy Doradca i Koordynator ds. Transakcji w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Łodzi wyniosły 548.000 mkw. na koniec pierwszej połowy 2020 r., co stanowi wzrost o 10% w ciągu roku. W drugim kwartale oddano do użytkowania Bramę Miasta A (14.100 mkw., Skanska) oraz projekt Zielony by Synergia (4.400 mkw., Synergia). W strukturze umów w drugim kwartale dominowały nowe umowy (58%), a następnie renegocjacje (39%) i ekspansje (3%).

- Absorpcja w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 5.600 mkw. Wskaźnik pustostanów wyniósł 13,2%, czyli wzrósł o 1,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W Łodzi pozostaje do wynajęcia 72,1 tys. mkw. istniejącej powierzchni biurowej. Jednocześnie najbliższe kwartały pokażą, na ile wprowadzone w związku z epidemią ograniczenia gospodarcze wpłyną na popyt, a co za tym idzie skłonność do uruchamiania kolejnych projektów – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Największą transakcją w I połowie 2020 r. była umowa przednajmu 16,3 tys. mkw. powierzchni biurowej w Fuzji podpisana przez Fujitsu Technology Solutions. Dwie kolejne to renegocjacja z ekspansją w Sterlinga Business Center (5.700 mkw., poufny najemca) oraz nowa umowa firmy GFT w Bramie Miasta B (4.700 mkw.).

Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 9,5-11,5 EUR/mkw./miesiąc w budynkach niższej klasy i 12,0-14,0 EUR/mkw./miesiąc w budynkach wyższej klasy.