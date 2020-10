Senator pod skrzydłami doradców

To inwestor nieruchomościowy z siedzibą w Hamburgu, zarządzający portfelem 20 nieruchomości komercyjnych w 11 lokalizacjach w Polsce i wycenianych na ok. 2 mld euro.

– Senator to wyjątkowy biurowiec na mapie Warszawy. W jego murach zachowano fragment polskiej historii, wspaniale łącząc tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami. Cieszymy się, że będziemy odpowiedzialni za jego komercjalizację – mówi Izabela Kapil, dyrektor pionu Reprezentacji Właściciela w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers International.

Senator to wysokiej klasy budynek biurowy zlokalizowany przy ulicy Bielańskiej 12 w Warszawie. Łącznie oferuje ok. 25 tys. mkw. powierzchni biurowej. Wśród najemców budynku znajdują się takie firmy jak PKN Orlen czy Discovery Polska. Wzniesiono go w 2012 r. w miejscu historycznie związanym z najważniejszymi polskimi instytucjami finansowymi. W XVII w. mieściła się tam Mennica Państwowa, w czasach zaborów Bank Państwa, a w latach 20. XX wieku Bank Polski. We wnętrzach Senatora zachowano zabytkowe elementy ścian i fundamentów zburzonej części gmachu Banku, która uległa uszkodzeniu w trakcie wojny.