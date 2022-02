Sennder rośnie we wrocławskim Centrum Południe

Wiodący europejski cyfrowy spedytor drogowy, Sennder, powiększa swoje wrocławskie biuro, by zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla rozwijającego się zespołu. Firma wynajmie kolejne piętro – ponad 1 300 mkw. – w Centrum Południe, największej biurowej inwestycji Skanska we Wrocławiu.

Kompleks Centrum Południe zbudowano zgodnie z wymagającymi certyfikatami środowiskowymi, przyznawanymi innowacyjnym i bez­piecz­nym przestrzeniom biurowym.

Centrum Południe jest w 100 proc. zasilane energią elektryczną pochodzącą z farm wiatrowych.

To pierw­szy kompleks biurowy we Wrocławiu, w ramach którego ułożono antysmogowy chodnik wykonany z zielonego betonu.

Centrum Południe docelowo zaoferuje 85 tysięcy mkw. powierzchni biurowej i usługowej. Jej pierwszy etap zakończył się w lipcu 2020 roku, a rok później Skanska rozpoczęła prace nad drugą fazą. Centrum Południe to pierwsza realizacja szwedzkiego dewelopera w stolicy Dolnego Śląska, która będzie mogła pochwalić się prestiżowym certyfikatem WELL. Projekt został już odznaczony innym ważnym wyróżnieniem – WELL Health-Safety Rating.

W styczniu 2021 roku sennder wynajął w Centrum Południe ponad 1,2 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 200-metrowy taras. W tym roku firma planuje wynajęcie kolejnego piętra o powierzchni ponad 1,3 tys. mkw. oraz połączenie dwóch kondygnacji w jedną całość. Wrocławski zespół firmy powięk­szył się w ciągu roku o ponad 150 proc. (z prawie 50 pracowników w 2020 roku do ponad 120 pod koniec 2021). Obecnie sennder planuje zatrudnić w Polsce blisko 60 nowych osób.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Polska pozostaje kluczowym regionem dla naszej firmy. Większość podmiotów logistycznych nadal działa w oparciu o tradycyjne narzędzia, dlatego istnieje duży popyt na spedycję cyfrową – pod­kreś­la Krzysztof Koronkiewicz, dyrektor zarządzający Sennder Polska. – Jesteśmy pod du­żym wrażeniem lokalnych talentów we Wrocławiu. Planujemy powiększyć nasz dotychcza­sowy zespół: dziś jest to ponad 120 osób, a naszym celem jest 190. Wielu naszych pracowników jest zainteresowanych powrotem do biura. Jestem bardzo zadowolony z możliwości współpracy ze Skanska. Cenimy elastyczność – cieszymy się, że spełniane są nasze oczekiwania w zakresie powierzchni biurowej klasy premium – dodaje Krzysztof Koronkiewicz.