Senny okres w wynajmie biur się skończył. HB Reavis chwali się kolejnymi najemcami wieżowca Varso

- Od momentu wybuchu pandemii do początku 2021 roku najemcy mieli nastawienie "wait and see". Od II kwartału tego roku proces najmu i negocjacji przyspieszył. W II połowie wakacji mieliśmy moment, kiedy codziennie podpisywaliśmy nową umowę. Teraz jest to jedna umowa na tydzień czy jedna na dziesięć dni - opowiada Marcin Klammer. Podkreśla, że są to długie umowy najmu, najczęściej 10-letnie.

Varso Tower ma być gotowy w 2022 roku. Częścią wieżowca będą dwa tarasy widokowe – jedne z najwyższych w Europie – które znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230 metrów, czyli nawet dwukrotnie wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki. Na piętrach od 46. do 48. otwarta zostanie również restauracja z widokiem na Warszawę.

Wieżowiec jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju.