Serce mentoringu bije w biurowcach

The Grade kierowany jest do młodych chłopców w wieku od 13 do 19 lat i ma na celu pomoc w wejściu w dorosłość, a także umożliwić im odpowiednio pokierować swoją ścieżką życiową i karierą, chociażby poprzez właściwy wybór kierunku studiów. Program realizowany jest w grupach, jak i w trakcie spotkań indywidualnych, a każdy uczestnik ma przydzielonego własnego przewodnika - mentora. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, a wszystkie są prowadzone przez doświadczonych w danej dziedzinie prelegentów.

Mentorami są najczęściej menedżerowie ze skupionych w Olivia Business Centre firm, jak i zewnętrzni eksperci, którzy mają w swoim dorobku prowadzenie własnych przedsiębiorstw, zarządzanie projektami, ale również psychologowie biznesu, finansiści i doradcy inwestycyjni.

- The Grade to projekt, otwierający przed uczestnikami nowe możliwości, na bardzo kluczowym etapie życia, gdy kształtują się ich postawy i wartości, którymi będą się w życiu kierowali. Na istotę programu The Grade składa się szereg czynników – mówi Maciej Kamiński, jeden z mentorów, zaangażowany w projekt The Grade. - Po pierwsze – młodzi ludzie mają do dyspozycji wiedzę i doświadczenie mentorów, którzy dzielą się swoim życiowym doświadczeniem. Po drugie – bardzo atrakcyjna formuła samego programu, która zapewnia możliwość poznawania interesujących i inspirujących ludzi, oferuje możliwość angażowania się w ciekawe inicjatywy, jak i nawiązywanie przyjaźni z myślącymi podobnie rówieśnikami. No i przede wszystkim stanowi kapitalną alternatywę dla spędzania czasu przed komputerem czy telewizorem.

Podobnie jest z analogicznym projektem o nazwie Avenue, kierowanym do młodych uczennic szkół średnich. Mentorkami i uczestniczkami w nich są wyłącznie kobiety, które czują się spełnione zawodowo i prywatnie i z chęcią dzielą się swoją wiedzą i czasem z młodymi licealistkami. W programie zajęć są takie tematy jak proaktywność, motywująca dziewczęta do aktywnego i świadomego przejścia nauki w liceum, zarządzanie czasem, finansami, negocjacje czy budowanie świadomych relacji i przywództwo w grupie.