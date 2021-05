Shell coraz mocniej stawia na Polskę. Nowe inwestycje w Krakowie

Shell zrealizuje dwa nowe projekty w ramach istniejącego tam centrum operacji biznesowych – Shell Business Operations (SBO) Kraków.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 maj 2021

W ramach nowych inwestycji, w krakowskim Shell Business Operations powstaną dwa nowe kierunki. Jeden z nich to zaawansowane usługi biznesowe z planowanym zatrudnieniem 250 pracowników, którzy docelowo poprowadzą procesy w obszarach IT, Data Quality, raportowania i analizy, komunikacji czy operacji podatkowych. Drugi kierunek, doskonałości procesów biznesowych,skupi 150 pracowników wspierających takie działające w ramach SBO obszary jak obsługa klienta, dostawy środków smarnych, logistyka, HR czy IT. Realizacja obu inwestycji właśnie się rozpoczyna.