Shell Energy z pierwszym w Polsce certyfikatem Fitwel dla biur w High5ive

Najemcę w procesie certyfikacji wspierali eksperci z Działu Certyfikacji Zielonych Budynków w Colliers.

Fitwel to wiodący na świecie system certyfikacji, którego ideą jest dbanie o zdrowie wszystkich ludzi.

Certyfikat Fotwel stworzony przez amerykańskie instytucje: U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz U.S. General Services Administration, Fitwel jest rygorystycznym, zewnętrznym systemem certyfikacji zdrowych budynków, który wyznacza standardy branżowe dla strategii opartych na dowodach naukowych, mających na celu promowanie pozytywnych efektów zdrowotnych wśród użytkowników budynków i społeczności.

Rozwiązania prozdrowotne i wellbeingowe wprowadzone przez Shell Energy i właściciela nieruchomości obejmują szereg kategorii, w tym lokalizację, przestrzenie wspólne, dostępność obiektu, środowisko wewnętrzne i udogodnienia dla użytkowników. Proces certyfikacji Fitwel zapewnia indywidualnie dopasowane karty wyników dla istniejących i nowych budynków w celu optymalizacji unikalnych możliwości dla każdego projektu, który musi uzyskać minimum 90 na 140 punktów, aby uzyskać certyfikat.

- Certyfikat Fitwel jest wyrazem uznania dla ważnych kroków podjętych przez Shell Energy w celu optymalizacji krakowskiego biura z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkowników. Oprócz udogodnień takich, jak pokoje laktacyjne i relaksacyjne, a także zachęcające do aktywności fizycznej boisko do koszykówki zlokalizowane obok budynku, obiekt może pochwalić się dużą ilością zieleni w przestrzeni biurowej oraz dostępem do zdrowej żywności dla pracowników - mówi .

Do rozwiązań, które wyróżniają biuro Shell Energy, należy również korzystanie z wyłącznie ekologicznych, certyfikowanych i hipoalergicznych produktów do czyszczenia powierzchni. Firma zwraca uwagę także na jakość powietrza w użytkowanej przestrzeni, które będzie corocznie badane pod kątem stężenia m.in. pyłu zawieszonego, dwutlenku węgla i formaldehydu. Między innymi dzięki tym rozwiązaniom Shell Energy uzyskał ocenę jednej gwiazdki w programie Fitwel.