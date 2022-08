Shopee stawia na Warsaw UNIT

Shopee to globalna platforma e-commerce, łącząca kupujących, marki i sprzedających.

Firma Shopee otworzyła swoją lokalną siedzibę w Warsaw UNIT.

Nowe biuro znajduje się w biznesowym centrum Warszawy przy rondzie Daszyńskiego od początku maja tego roku.

- Warsaw UNIT przyciąga marki silne i innowacyjne, którym zapewniamy nie tylko najlepszy adres w Warszawie, ale przede wszystkim najwyższą jakość i poziom bezpieczeństwa, nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania. Teraz w naszym gronie serdecznie witamy Shopee, globalną platformę e-commerce, która szybko zyskała popularność wśród Polaków kupujących i sprzedających online. Wierzę, że Warsaw UNIT stworzy idealne środowisko pracy do dalszego dynamicznego rozwoju firmy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dynamiczna i sprzyjająca współpracy przestrzeń biura w budynku Warsaw Unit służy nam jako fundament do dalszego rozwijania lokalnego zespołu, a także ulepszania naszej platformy i usług, czyniąc je jeszcze bardziej przystępnymi dla użytkowników i przedsiębiorców w Polsce - mówi Ian Ho, Head of Shopee Poland.

Platforma Shopee, będąca częścią Sea Limited (NYSE: SE) została założona w 2015 roku w Azji Południowo-Wschodniej i na Tajwanie. Shopee oferuje bezproblemowe, bezpieczne i angażujące możliwości zakupowe, z których codziennie korzystają miliony osób. W 2021 roku platforma rozpoczęło działalność w Polsce, gdzie pomaga lokalnym markom i przedsiębiorcom odnosić sukcesy w branży e-commerce. W pierwszym kwartale 2022 roku aplikacja Shopee była najczęściej pobieraną aplikacją zakupową na świecie.

- Rondo Daszyńskiego to biurowe serce stolicy. Doskonała komunikacja z każdą z dzielnic Warszawy i bogate zaplecze gastronomiczne to elementy, dzięki którym pracownicy obecnych i przyszłych najemców czują się tu bardzo dobrze, a lokalizacja przyciąga kolejne firmy. Były one również bardzo istotne dla naszego klienta, dla którego oprócz niezaprzeczalnych walorów samego budynku ważne było zadowolenie zespołu Shopee – mówi Joanna Andryszczyk, starsza konsultantka w dziale powierzchni biurowych CBRE.

Liczący 46 pięter i 202 m wysokości Warsaw UNIT jest bardzoj zaawansowanym technologicznie i ekologicznym budynkiem w Polsce, doskonale wpisującym się w strategię ESG firmy Ghelamco. Obiekt jako pierwszy wysokościowiec w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM z najwyższą możliwą oceną Outstanding. Oprócz tego może się pochwalić certyfikacją w Green Standard Building, WELL Health-Safety Rating, WELL v2 (precertyfikat) oraz „Obiekt bez barier”. Ponadto, w Warsaw UNIT funkcjonuje opracowany przez Ghelamco autorski system operacyjny Signal OS z własną aplikacją, która pomaga m.in. w kontrolowaniu oszczędzania oraz odzyskiwania energii. W biurowcu zastosowano rozwiązania antypandemiczne. System wentylacji zabezpieczony jest na centralach wentylacyjnych wirusobójczymi lampami UV, dodatkowo dając możliwość pracy wyłącznie z wykorzystaniem świeżego powietrza, uwalniając tym samym wnętrze biurowca od smogu.

W maju tego roku Ghelamco w ramach swojej strategii ESG ogłosiło, że Warsaw UNIT będzie pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w 100% czystą energią pochodzącą z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu emisja CO2 w całym cyklu życia budynku zostanie obniżona o ponad połowę.

Wieżowiec wyróżnia elegancka, ponadczasowa architektura i oryginalne rozwiązania, takie jak falująca na wietrze efektowna fasada kinetyczna w formie smoczej łuski czy Skyfall Warsaw – najwyższy w Polsce, w pełni przeszklony taras widokowy ze specjalną ruchomą platformą, gwarantujący gościom niezapomniane przeżycia.