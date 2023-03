W 2023 roku w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym powstanie 100 miejsc pracy dla innowatorów. Poznańska jednostka realizuje program Sieci Badawczej Łukasiewicz, która w całej Polsce zamierza zatrudnić nawet 2000 naukowców.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny prowadzi badania w sześciu obszarach: transformacji cyfrowych, technologii rolniczej i spożywczej, technologii drewna, obróbki plastycznej, logistyki i nowoczesnych technologii oraz pojazdów szynowych.

Jest drugim pod względem wielkości instytutem w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zatrudnieni badacze dołączą do zespołów prowadzących zaawansowane projekty badawcze, w tym również te realizowane w międzynarodowych konsorcjach, np. w ramach Horyzontu Europa.

Rynek potrzebuje innowacji opartych o naukową wiedzę. Świadczą o tym choćby Wyzwania Łukasiewicza, które mogą nam rzucić firmy poszukujące rozwiązania konkretnego problemu technologicznego lub procesowego. W ciągu 15 dni roboczych bezpłatnie proponujemy rozwiązanie, rekomendujemy zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R – wyjaśnia dyrektor Łukasiewicz – PIT Arkadiusz Kawa.

Do tej pory ponad 800 firm skorzystało już z proponowanych przez naukowców Łukasiewicza rozwiązań. To jednak nie jedyne zajęcie naukowców zatrudnionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Pracują oni przy krajowych i międzynarodowych projektach, tworząc rozwiązania dla niemal każdej dziedziny gospodarki.

Aby obsłużyć coraz większe zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, cała Sieć Badawcza Łukasiewicz chce w latach 2023-2024 zatrudnić 2000 nowych pracowników w sektorze badawczo-rozwojowym. Setka z nich pracować będzie w Łukasiewicz – PIT (zdalnie lub stacjonarnie).

W ciągu roku planujemy stworzyć 100 nowych etatów dedykowanych specjalistom i ekspertom z wybranych dziedzin, w ramach których funkcjonuje Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Kładziemy nacisk szczególnie na te osoby, które wykazują się kreatywnością i innowacyjnością, a ich idee mają potencjał komercjalizacyjny – mówi Krystyna Sawczuk, kierownik Działu HR w Łukasiewicz – PIT.

Zatrudnieni badacze dołączą do zespołów prowadzących zaawansowane projekty badawcze, w tym również te realizowane w międzynarodowych konsorcjach, np. w ramach Horyzontu Europa. Wśród stanowisk, które będą czekały na badaczy, są m.in. specjaliści ds. badań i projektowania rozwiązań IT w zakresie sztucznej inteligencji, programowania systemów (np. Lotus, PHP Developer, Java in.) oraz analitycy biznesowi czy eksperci ds. logistyki.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl