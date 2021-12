Sieć enel-med większa o cztery placówki w Warszawie

Sieć enel-med podpisała kolejne cztery umowy najmu na terenie Warszawy.

Nowe placówki znajdują się w centrum miasta oraz na Woli, a ich łączna powierzchnia to 4 tys. mkw.

W poszukiwaniu lokalizacji oraz negocjacjach warunków umowy enel-med wspierała firma CBRE.

W Widok Towers, na tyłach stołecznej Rotundy, spółka wynajęła całe pierwsze piętro. Klienci enel-med będą tam mogli skorzystać z wieloprofilowej przychodni specjalistycznej, kliniki stomatologicznej, centrum okulistyki oraz centrum psychiatrii i psychologii. Kolejna umowa dotyczy Domu Mody Klif przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli, z dwiema specjalistycznymi placówkami medycznymi - wieloprofilową przychodnią specjalistyczną enel-med dla dorosłych i dzieci oraz kliniką medycyny estetycznej Estell. W powstającej aktualnie inwestycji Forest, położonej vis-à-vis centrum handlowego Westfield Arkadia, do dyspozycji klientów enel-med będą klinika medycyny i stomatologii estetycznej Estell na parterze i wieloprofilowa przychodnia specjalistyczna enel-med na pierwszym piętrze. W nowoczesnym budynku Warsaw Spire C, przy placu Europejskim na Woli, enel-med zajmie parter – klienci będą mogli tam skorzystać z kliniki stomatologicznej i wieloprofilowej przychodni specjalistycznej.

- Obiekty, które wybraliśmy, zapewnią naszym pacjentom łatwy dostęp do lekarzy i usług medycznych, są bowiem świetnie skomunikowane i można do nich dostać się z każdego miejsca w Warszawie. Jest to spójne z naszą strategią, która zakłada ciągły rozwój i poszerzanie sieci placówek, w tym specjalistycznych. Już w 2022 roku planujemy otworzyć kolejne wieloprofilowe przychodnie specjalistyczne oraz kliniki stomatologiczne – komentuje Bartosz Rozwadowski, Dyrektor ds. inwestycji i zakupów w enel-med.

W poszukiwaniu lokalizacji najlepiej odpowiadających charakterowi działalności spółki medycznej oraz w negocjowaniu warunków najmu enel-med wspierała firma CBRE.

- enel-med to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci medycznych w Polsce. Aktualnie, w czasie pandemii COVID-19, rośnie zapotrzebowanie na prywatną opiekę medyczną najwyższej jakości. Dlatego cieszymy się, że enel-med zdecydował się rozwijać swoją sieć we współpracy z CBRE. Zadbaliśmy nie tylko o to, żeby same obiekty i ich lokalizacje były najlepsze, ale także o przyszłe doświadczenie klienta, który będzie korzystał z placówek – komentuje Katarzyna Żyluk, Zastępca Dyrektora, w Dziale Powierzchni Biurowych CBRE.