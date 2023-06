W Łodzi powstał kolejny salon sieci Miele Experience Center. Działa w budynku Ogrodowa 8 Office. Salon działa od połowy maja i jest ósmym Miele Experience Center w Polsce.

Do sieci Miele Experience Center w Polsce dołączył salon w Łodzi.

Powstał w centrum miasta, w budynku Ogrodowa 8 Office.

Miele Experience Center to największa w Łodzi ekspozycja urządzeń Miele.

Kolejny punkt sieci Miele Experience Center powstał w Łodzi, w budynku Ogrodowa 8 Office. Wybór lokalizacji salonu jest nieprzypadkowy, wpisuje się ona bowiem w przyjęte przez Miele założenia strategii zrównoważonego rozwoju. Należący do firmy Warimpex budynek Ogrodowa 8 Office został zaprojektowany z poszanowaniem spójności architektonicznej miasta pod względem historycznym oraz w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Budynek został sklasyfikowany jako zgodny z taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, a dodatkowo posiada również certyfikaty WELL Health & Safety Rating oraz BREEAM In-Use na poziomie „Excellent”.

Miele Experience Center to największa w Łodzi ekspozycja urządzeń Miele i miejsce, gdzie można przy filiżance kawy przetestować urządzenia ze wszystkich kategorii. Architekci znajdą tu inspiracje i konkretne rozwiązania przy projektowaniu kuchni dla swoich klientów. Część wystawiennicza podzielona jest na strefy pralnictwa, odkurzaczy i ekspresów do kawy oraz urządzeń do zabudowy. Te ostatnie tworzą aktywną kuchnię, przeznaczoną na pokazy i warsztaty kulinarne, prowadzone zawsze w duchu less waste. Gospodynią będzie tu najczęściej szefowa kuchni, Magda Klimczak.

