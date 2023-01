Międzynarodowa firma Bayer, działająca w obszarach ochrony zdrowia i produkcji żywności, zdecydowała się na zmodernizowanie swojej warszawskiej siedziby przy Al. Jerozolimskich.

Decyzja podyktowana była potrzebą zwiększenia komfortu obecnych pracowników, jak i atrakcyjności biura dla nowych talentów.

Wszystko zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Za kompleksowe przeprowadzenie procesu transformacji odpowiadali konsultanci z firmy doradczej JLL oraz eksperci z Tétris specjalizujący się w realizacji przestrzeni komercyjnych w modelu Design and Build.

Firma Bayer zajmuje kompleks trzech budynków połączonych atrium o łącznej powierzchni 11000 mkw. Ostatni z nich został oddany do użytku w 2011 r. Od tego czasu wiele zmieniło się zarówno w modelach pracy, designie, technologiach, jak i przepisach m.in. tych przeciwpożarowych. Te argumenty były siłą napędową do wykreowania nowej przestrzeni dla pracowników. Zarówno na wczesnych etapach planowania, jak i w fazie realizacji modernizacji ważny był głos pracowników. Ich zdanie niejednokrotnie wpływało na kolejne modyfikacje projektowe, w efekcie czego przestrzeń została skrojona pod potrzeby zespołu.

Wyzwaniem przy tym projekcie było dokładne poznanie złożonej struktury organizacji, jej wartości, jak i strategii rozwoju firmy na najbliższe lata. Głównym założeniem było zaproponowanie takiej koncepcji, która pogodzi przyzwyczajenia wieloletnich pracowników z oczekiwaniami nowych. Istotne było uwzględnienie potrzeb nowej jednostki: Digital Hubu, opracowującej innowacyjne rozwiązania cyfrowe z zakresu zdrowia i rolnictwa. Nieszablonowe space plany oraz nowoczesny design architekci wkomponowali w wybudowane ponad dekadę temu budynki.

W Grupie JLL podchodzimy do projektów naszych klientów w sposób holistyczny. Przy współpracy z Bayer wykorzystaliśmy nasze kompetencje z zakresu przygotowania strategii workplace, optymalizacji kosztów i wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju. Wspieraliśmy firmę Bayer także w procesie przetargowym i zakupowym z uwzględnieniem procesu value engineering. Zespół Tétris był zaangażowany na wielu etapach projektu – zarówno przy analizowaniu funkcjonalności budynku, przenoszeniu wyników audytu na space plany i design, jak i przy pracach aranżacyjnych w modelu Design and Build - mówi Kacper Krywult, Director, Project & Development Services, JLL.

Biura zaprojektowane idealnie pod oczekiwania klientów to jeden z kluczowych kierunków, na których skupiają się obecnie projektanci wnętrz. Ważne jest poznanie organizacji i jej pracowników jak najlepiej, a następnie stworzenie designu w oparciu o zebrane dane i przedstawienie wszystkich opcji za pomocą wizualizacji.

Design skrojony na miarę.

Prezentacja koncepcji najczęściej odbywa się przy wykorzystaniu wizualizacji statycznych. Jednak przy tym projekcie poszliśmy o krok dalej i przygotowywaliśmy dla klienta animacje. To pozwala na zaproszenie klienta do wnętrza, by mógł zobaczyć jak będą prezentowały się meble, kolory i dodatki. Przedstawiciele firmy Bayer byli bardzo zadowoleni z możliwości doświadczania przestrzeni przed wdrożeniem i poznania naszych propozycji w różnych wariantach - mówi Jakub Tunk, Senior Architect, Tétris.

Poza przygotowanym designem, zakres prac budowlanych był bardzo szeroki, bo obejmował całkowity demontaż przestrzeni, wyburzanie ścian pod nową aranżację, jak i zadbanie o nowe instalacje. W rezultacie kompleks biurowców może pochwalić się zaawansowanym technologicznie, najwyższej klasy systemem BMS – znanym głównie z budynków wysokościowych.





Komfort pracowników na pierwszym planie.



W projekcie wykorzystaliśmy dwa style, ale nie mieszaliśmy ich na poszczególnych kondygnacjach, więc jest to element, który je odróżnia i sprawia, że każdy z pracowników może znaleźć miejsce idealnie dopasowane do swoich potrzeb. Z jednej strony mamy wnętrza domowo-kawiarniane w kolorach ciepłej jesieni. Z drugiej, przestrzenie nowoczesne, ale również udomowione żywymi roślinami i mchem. Odważnie zinterpretowaliśmy kolory firmowe – w niektórych miejscach pojawiają się barwy intensywne, ale nie pobudzające. Wykorzystaliśmy je także w tapicerowanych meblach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że klientowi zależało na technologiach pozwalających na komfortowe telekonferencje i tak w każdej sali są duże ok. 75-calowe ekrany w zestawie z kamerami, których kąty nagrywania zostały przetestowane - mówi Anna Witkowska, Lead Architekt, Tétris.

Przygotowane dla firmywnętrza są mocno zdywersyfikowane – zaplanowano tu miejsca do pracy indywidualnej, kreatywnej i zespołowej. Architekci postawili na dwa style: inspirowany ciepłą atmosferą kawiarni oraz nowoczesny, neutralny. W projekcie zastosowano kolory brandingowe, czyli odcienie zielonego i niebieskiego, ale w nowej odsłonie. W efekcie znajdziemy tu wiele niestandardowych kolorów, także na meblach.

Budynki należące do Bayer są przestronne, a biura nieprzeładowane co pozwoliło na zaprojektowanie dużych przestrzeni pomiędzy biurkami w strefach open space. Ma to wpływ na komfort i pozwala bardziej zadbać o zdrowie pracowników w myśl standardów post-covid. Ponadto zastosowano w nich dużą liczbę podów do pracy indywidualnej, ruchome meble, szafki dla pracowników, budki telefoniczne i systemy do rezerwacji miejsc. Nie zabrakło licznych kącików z różnorodnymi kanapami. Ciekawym rozwiązaniem są neony z motywacyjnymi hasłami i przepierzenia wykonane zarówno z zasłon, tapicerowanych obić czy sklejki. Wprowadzają intymność, wyciszają, a te które są ruchome pozwalają zmienić otwartą przestrzeń w kilka chwil w przytulną strefę do przeprowadzenia mniej formalnego spotkania. Biuro dzięki tak dużej liczbie mobilnych elementów można szybko i bezproblemowo dostosować do zmieniających się potrzeb pracowników.

We wnętrzach wykorzystano także biophilic design, czyli znajdziemy w nich dużo roślin zielonych i mchu, które wpływają na poprawę jakości powietrza, a jednocześnie ocieplają atmosferę. Wśród rozwiązań mających zadbać o środowisko znalazło się oświetlenie LED, które w porównaniu z innymi świetlówkami LED, zużywa aż o 60 proc. mniej prądu, a dodatkowo jest atrakcyjne wizualnie.

Nowoczesne centrum multimedialne.

stawia na świetną komunikację – zewnętrzną i wewnętrzną, oraz bogaty program szkoleniowy dla swoich pracowników. Dlatego firma potrzebowała nowoczesnego miejsca, umożliwiającego organizowanie różnorodnych spotkań w formule bezpośredniej, hybrydowej i całkowicie online. A wszystko to – w modelu zrównoważonym, zgodnie z priorytetami firmy. W oparciu o te oczekiwania stworzono multimedialne centrum konferencyjno-szkoleniowe, w którym dziś organizowane są wszystkie spotkania, warsztaty, sesje firmowe – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Komfortowe wnętrza wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Ewolucje, a czasem i rewolucje w projekcie, dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników firmy Bayer, sprawiły, że powstało biuro, w którym czują się komfortowo, a jednocześnie jest one spójne z wizją firmy. Proces wymagał dużej elastyczności od ekipy wykonawcy – nie tylko od projektantów, ale całego zaplecza realizującego prace budowlano wykończeniowe oraz producentów. Niemniej duże doświadczenie firm JLL i Tétris w prowadzeniu projektów workplace i fit-out z wykorzystaniem BIM przyniosło oczekiwane efekty.

