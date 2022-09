Siedziba spółki biurowej Skanska w budynku Spark z odnowionym certyfikatem WELL Commercial Interior.

Piąte piętro budynku Spark C, będące siedzibą spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, zostało właśnie ponownie odznaczone certyfikatem WELL Commercial Interior.

System ten skupia się na zdrowiu i komforcie użytkowników przestrzeni komercyjnych, w tym biurowych. Jego odnowienie oznacza, że standardy dotyczące jakości powietrza czy wody w budynku i jakość środowiska wewnętrznego są stale utrzymywane na najwyższym poziomie.

To pierwsza taka recertyfikacja w Polsce oraz w regionie CEE, a druga w całej Europie.

System certyfikacji WELL weryfikuje jakość powierzchni biurowej pod kątem jej wpływu na samopoczucie użytkowników, uwzględniając ponad 100 różnych parametrów. Eksperci, którzy badają daną inwestycję, oceniają m.in. kwestie związane z dostępem do świeżego, czystego powietrza, dobrej jakości wody, optymalnego oświetlenia wnętrz, temperatury czy akustyki.

Siedziba Skanska. Fot. mat. pras.

Piąte piętro budynku Spark C, należącego do kompleksu biurowego zlokalizowanego na warszawskiej Woli, otrzymało WELL Commercial Interior w marcu 2019 roku. Teraz, IWBI – międzynarodowa organizacja oceniająca budynki w systemie WELL – zdecydowała o odnowieniu certyfikatu dla powierzchni biurowej w Sparku, z której korzystają pracownicy Skanska i ich goście. To pierwsza taka sytuacja w tej części Europy, a druga na Starym Kontynencie w ogóle.

Recertyfikacja naszego biura w budynku Spark C to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim potwierdzenie, że w Skanska to właśnie pracownicy i ich potrzeby są stawiane na pierwszym miejscu. Takie podejście stosujemy w projektowaniu przestrzeni wykorzystywanych przez nasze zespoły, jak również w ramach współpracy z najemcami. Wpisuje się to w szeroko pojęty obszar odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz działania zgodnego z zasadami etyki. ESG jest bowiem jednym z filarów naszej strategii biznesowej – mówi Anna Marciniak, dyrektorka ds. HR i administracji w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Uzyskanie po raz kolejny certyfikatu przez warszawską siedzibę Skanska świadczy o niezmiennej dbałości firmy o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników – mówi Rachel Hodgdon, prezeska i dyrektorka generalna IWBI. – Nie jest to zaskoczeniem, Spark C był pierwszym budynkiem w Polsce, który w 2019 roku otrzymał certyfikat WELL Core & Shell, i to na poziomie Gold. Jesteśmy wdzięczni Skanska za jej ciągłe zaangażowanie w stawianiu ludzi na pierwszym miejscu – dodaje Hodgon.

WELLbeing w Spark

W kompleksie Spark zainstalowane są filtry cząstek stałych, adiabatyczne nawilżacze i systemy wentylacji, zapewniające nawet do 30% więcej świeżego, czystego powietrza, niż wymagają tego normy dla powierzchni biurowych. Dzięki temu, pracownicy Skanska i ich goście przebywają w pomieszczeniach o optymalnej wilgotności. Filtry zatrzymują pyłki kwiatów i zarodniki grzybów powodujące alergie. Dzięki zastosowaniu materiałów charakteryzujących się niskimi współczynnikami emisji, powietrze, którym oddychają pracownicy, jest bardzo dobrej jakości. Jednocześnie w biurze znajduje się aż 850 roślin, które dostarczają więcej tlenu, tworzą przyjazną atmosferę i zaspokajają potrzebę kontaktu człowieka z naturą.

W ramach certyfikacji WELL bardzo ważny jest aspekt związany z dostępem do czystej wody pitnej. Woda w Sparku testowana jest na obecność kilkudziesięciu związków chemicznych. Dzięki temu, pracownicy mogą się jej bezpiecznie napić z każdego kranu. Budynek posiada również przestrzenie wyposażone w inteligentne oświetlenie, które współgra z cyklem dobowym człowieka, dopasowując się do pory dnia. Pracownicy korzystają też z odpowiedniego dostępu do światła dziennego.

siedziba Skanska. Fot. mat. pras.

Duże znaczenie dla lepszego samopoczucia pracowników ma także sztuka, dlatego w biurowcu Spark znajdują się murale zaprojektowane przez Olkę Osadzińską i designerskie detale przygotowane przez grupę Kolektyf.

Skanska za pan brat z WELL

To nie pierwsza sytuacja, gdy Skanska przeciera szlaki związane z certyfikacją WELL. Spark C był pierwszym budynkiem w Polsce, który otrzymał prestiżowy certyfikat WELL Core & Shell. Stało się to pod koniec 2019 roku. Z kolei czeska inwestycja Skanska – Visionary w Pradze – zdobyła WELL Core & Shell jako pierwsza w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W styczniu 2022 roku gdański Wave został nagrodzony certyfikatem WELL Core & Shell na poziomie Gold. Było to pierwsze tego typu wyróżnienie na trójmiejskim rynku i pierwsze na poziomie Gold poza Warszawą. Z kolei w kwietniu 2022 roku wrocławskie Centrum Południe otrzymało ten certyfikat jako pierwsza inwestycja w stolicy Dolnego Śląska.

