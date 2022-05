Sii szuka 150 pracowników w Łodzi. Kogo rekrutuje?

Poszukiwane są osoby nie tylko związane z obszarem IT.

Stale rozbudowywane są również działy księgowości, marketingu i administracji.

– W 2012 roku deklarowaliśmy zatrudnienia na poziomie 80 osób. Dzisiaj jest już nas ponad 500, a liczymy, że w 2022 roku dołączy do nas kolejnych 100 specjalistów. Od 7 lat zdobywamy tytuł Great Place to Work. Według tego badania aż 93 proc. z łódzkich pracowników uznało, że biorąc pod uwagę całokształt, Sii jest wspaniałym miejscem pracy. To napędza nas do działania – mówi Maciej Topczewski, Regional Director Sii Łódź.

W Sii Łódź realizowane są projekty dla międzynarodowych marek takich jak: PUMA, Ingenico, ABB, Nordea, Georg Fischer, BSH. Tak rozbudowane portfolio klientów sprawia, że poszukiwani są specjaliści z różnych obszarów: Developerzy Java, .NET. C++, Mobile (iOS/Android), architekci, testerzy manualni i automatyzujący, inżynierowie DevOps, analitycy biznesowi, Project Managerowie, specjaliści help desk ze znajomością języków obcych, eksperci Business Intelligence oraz Salesforce.