Firma Sitel Polska, jeden z wiodących, międzynarodowych dostawców rozwiązań w zakresie obsługi klienta, wprowadziła się do nowego biura w budynku Format w Gdańsku.

Wysokiej jakości, świetnie zlokalizowana i nowocześnie zaaranżowana przestrzeń pracy to kolejny etap jej rozwoju na polskim rynku.

Format wybudowała firma deweloperska Torus, a w transakcji najmu pośredniczyła ITRA Polska.

Grupa Sitel jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla firm w zakresie obsługi klienta, IT oraz helpdesku. Jej misją jest umożliwienie firmom - markom budowania silniejszych relacji z klientami, wzmacnianie ich zaangażowania i lojalności, a przez to stymulowanie długoterminowego wzrostu biznesu. Firma łączy innowacyjne podejście projektowe z rozwiązaniami cyfrowymi, a z jej usług korzystają m.in. światowi liderzy branży technologicznej oraz e-commerce. W Polsce rozwija się od 2004 roku i zatrudnia obecnie ponad 1300 pracowników, a Gdańsk jest jej drugą lokalizacją w Polsce.

Mamy ambitne plany rozwojowe, które wymagają nowoczesnej, świetnie zlokalizowanej przestrzeni. Biurowiec Format świetnie na te potrzeby odpowiada. Budynek wyróżnia się wysokim standardem budownictwa, energooszczędnością, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne i licznymi udogodnieniami dla pracowników. Proces przygotowania, aranżacji i odbioru powierzchni przebiegł niezwykle sprawnie, dzięki czemu nasz zespół rozpoczął już pracę w nowym biurze – mówi Monika Röhr-Łukasik, Country Director Poland, Sitel Group.

Format, otwarcie biura firmy Sitel.

Nowe biuro Sitel Polska mieści się na drugim piętrze biurowca Format i zajmuje powierzchnię ponad 1,7 tys. mkw. Projekt jego aranżacji przygotował dział projektowy firmy Torus. Wyróżnia je otwarta przestrzeń, w której skoncentrowane są stanowiska pracy, a jej funkcjonalnym uzupełnieniem są sale spotkań oraz budki akustyczne służące pracy indywidualnej lub w mniejszych 2-4 osobowych zespołach. W projekcie uwzględniono dużo zieleni w postaci donic z różnorodną roślinnością. Ważnym punktem i miejscem integracji będzie z pewnością przestrzenna kuchnia z częścią relaksacyjną.

W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza ITRA Polska.

Trójmiasto dołączyło do grona tych rynków w Polsce, które dysponują co najmniej milionem metrów kwadratowych powierzchni biurowej. To także rynek, który charakteryzuje się dość niskim wskaźnikiem powierzchni niewynajętej, a mimo podaży nowych projektów, znalezienie przestrzeni spełniającej wszystkie wymagania najemcy, bywa tu wyzwaniem. Cieszę się, że w przypadku Sitel potrzeby naszego klienta spotkały się z pełnym zrozumieniem wynajmującego, a przygotowanie powierzchni odbyło się bez zastrzeżeń i zachowaniem najwyższych standardów – mówi Martyna Balcer, dyrektor operacyjna w ITRA Polska.

- Jestem przekonany, że nowe biuro firmy Sitel w biurowcu Format spełni pokładane w nim nadzieje i będzie ważną składową jej dalszego rozwoju na naszym rynku. Razem z całym zaangażowanym w ten proces zespołem jesteśmy dumni, że przygotowanie tak dużej powierzchni w tak krótkim czasie przebiegło sprawnie i bezusterkowo – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.

Format zlokalizowany jest w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. mkw. Jest świetnie skomunikowany – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewniając komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. Ze stacji tej odjeżdżają również pociągi dalekobieżne, co stanowi duże ułatwienie w przypadku podróży służbowych czy spotkań biznesowych. Budynek posiada dużą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów - łącznie 396, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na parkingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami). W planach jest także stworzenie zewnętrznej strefy sportowej – boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę, które służyć będą integracji i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Budynek posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold, spełnia więc wysokie standardy środowiskowe i zdrowotne. Planowane jest również uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez Barier”, jako potwierdzenie dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Format zaprojektowany został przez Trójmiejski Oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci. Wynajęty jest obecnie w 60 proc.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl