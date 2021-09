Skanska aktualizuje cel klimatyczny. Do 2030 r. chce zredukować emisję dwutlenku węgla o 70 procent

Aktualizacja poprzedniego celu, jakim była redukcja emisji o 50 proc. do 2030 r., wynika, m.in. z faktu, że Skanska zredukowała już emisję dwutlenku węgla we własnej działalności do 40 procent w porównaniu z rokiem bazowym 2015 dzięki inicjatywom zorientowanym na cel. Ogólny cel, jakim jest neutralność węglowa do 2045 roku, pozostaje niezmieniony.

- Przesłanie zawarte w jesiennym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest jasne. Społeczeństwo musi podjąć dalsze wysiłki w celu drastycznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Zorientowane na cele inicjatywy na wszystkich rynkach pokazują teraz, że odnosimy duże sukcesy w naszych wysiłkach na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 r. – mówi Anders Danielsson, prezes Skanska AB. - Teraz zwiększamy tempo, zaostrzając cel tymczasowy. Oferując rozwiązania przyjazne dla klimatu, pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele klimatyczne. Prace nad minimalizacją emisji gazów cieplarnianych idą w parze ze zwiększoną wydajnością, lepszym wykorzystaniem zasobów i niższymi kosztami, a także zaspokajaniem potrzeb naszych klientów - mówi

Celem Skanska jest osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla nie później niż do 2045 r. W związku z tą zmianą celem jest zmniejszenie emisji własnej o 70 proc. w latach 2015-2030. W przypadku projektów realizowanych przez Skanska celem jest 50-procentowe zmniejszenie emisji do 2030 r. w porównaniu z 2020 r.

- Sektor budowlany odpowiada za 40 procent światowej emisji dwutlenku węgla. To duże wyzwanie, ale jesteśmy również częścią rozwiązania. Duża ilość emisji pochodzi z produkcji materiałów takich jak beton, stal i asfalt, a także z użytkowania naszych budynków. Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, wymaga innowacji i partnerstwa z różnymi graczami - mówi Lena Hök, starszy wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju, Skanska.