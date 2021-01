Skanska, Go4Energy i Transition Technologies łączą siły na rzecz ograniczenia śladu węglowego

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

BMSCare powstał z myślą o szerszym wykorzystaniu danych pochodzących z systemów budynkowych, odpowiadających m.in. za wentylację, klimatyzację, oświetlenie czy elektrykę, w tym systemów HVAC i automatycznej regulacji oraz sterowania BMS/BEMS/HMS. Główną ideą inicjatywy jest troska o komfort ludzi, stan środowiska naturalnego i potrzeba optymalnego wykorzystania energii. Projekt zakłada integrację danych budynkowych z informacjami z dodatkowych źródeł zewnętrznych (np. dotyczących pogody albo zanieczyszczenia) oraz wykorzystanie specjalnego sprzętu pomiarowego, który uzupełni istniejące już systemy, a także aplikacji przetwarzającej dane i opracowującej strategię sterowania dla każdego biurowca.

– BMSCare to dla nas kolejny krok naprzód w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego budownictwa. Pierwszym budynkiem, w którym wykorzystamy to narzędzie, jest łódzka Brama Miasta. W kolejnym kroku testy BMSCare planujemy również w wieży Generation Park Y. Jako Skanska, do roku 2030 chcemy zredukować emisję dwutlenku węgla o 50 proc. Do roku 2045 osiągniemy neutralność emisyjną. BMSCare pomoże nam w realizacji tych celów – komentuje Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Wdrożenie projektu bazującego na rozwiniętej analizie danych o funkcjonowaniu budynku jest dla nas naturalnym rozszerzeniem prowadzonych usług. Bazując na dotychczasowych modelach oraz zbieranych danych o budynku i ich użytkownikach, cennym wydaje się głębsze przetwarzanie danych w celu wykrywania kolejnych obszarów do optymalizacji – finansowego, energetycznego i środowiskowego – wskazuje Robert Iliński, BMSCare Project Manager, Go4Energy.

– Jako dostawca docenianych i nagradzanych systemów dla przemysłu pozwalających na efektywną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wierzymy w sukces zastosowania zdobytych przez lata doświadczeń do poprawy procesów eksploatacji budynków biurowych. Dążenie do redukcji emisji dwutlenku węgla jest jednym z priorytetów realizowanej w ramach całej Grupy Kapitałowej Transition Technologies strategii „TTGoesGreen”. Stanowi to realizację wspólnego celu przedsięwzięcia BMSCare nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale także w ramach odpowiedzialności biznesu związanej z oddziaływaniem na środowisko naturalne – mówi Zbigniew Zasieczny, Wiceprezes Transition Technologies Advanced Solutions.