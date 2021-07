Skanska inwestuje w zielony biurowiec Centrum Południe we Wrocławiu

Centrum Południe to kilkuetapowa inwestycja, która docelowo będzie oferować 85 tys. mkw. innowacyjnej powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej.

W sierpniu 2020 roku do dyspozycji najemców oddano dwa pierwsze budynki liczące łącznie ok. 28 tys. mkw. Pierwsza faza jest wynajęta w ponad 60 procentach.

Kompleks ten, jako pierwszy na Dolnym Śląsku, powstaje zgodnie z wytycznymi wymagającego certyfikatu WELL Core&Shell.

Nowy etap to 13-kondygnacyjny biurowiec, który będzie miał łączną powierzchnię najmu około 21,5 tys. mkw. i zaoferuje 200 podziemnych miejsc parkingowych.

Biurowiec powstanie zgodnie z wytycznymi certyfikatów: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating oraz budynek bez barier.

W projekcie przewidziano ogólnodostępną przestrzeń do wypoczynku, spacerów i spotkań.

Budowa rozpocznie się we wrześniu 2021 r., a zakończenie zaplanowano na czwarty kwartał 2022 r.

To największy i najbardziej zrównoważony projekt Skanska we Wrocławiu. Korzysta on z energii wyprodukowanej przez wiatraki należące do Engie Zielona Energia. Jest to również pierwszy kompleks biurowy we Wrocławiu, w którym zastosowano nawierzchnię antysmogową z zielonego betonu.