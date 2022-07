Skanska jeszcze bardziej zielona. Teraz ma eko-beton

Skanska po raz kolejny wykorzystuje beton o obniżonym śladzie węglowym, tym razem przy realizacji płyty fundamentowej swojej najnowszej warszawskiej inwestycji – Studio.

To efekt współpracy z firmą Bosta-Beton i pierwsze zastosowanie receptury Bosta Green Eco w Europie Centralnej.

W ramach realizacji części podziemnej inwestycji biurowej Studio zaplanowano wykorzystanie 8 750 m sześc. niskoemisyjnego betonu.

Beton odpowiada za około 56 proc. śladu węglowego związanego z produkcją kluczowych produktów budowlanych wykorzystywanych w inwestycjach Skanska. Właśnie dlatego deweloper wprowadza rozwiązania, które mają realny i znaczący wpływ na redukcję emisji CO2, między innymi poprzez zastosowanie innowacyjnych materiałów o mniejszym śladzie węglowym, niż te tradycyjne. Na poziomie procesu wytwarzania, produkt firmy Bosta-Beton wykazuje emisyjność niższą o 46 proc. w stosunku do klasycznego betonu.

– Mając świadomość, że beton jest najbardziej rozpowszechnionym materiałem budowlanym na świecie, zaprojektowaliśmy recepturę o ograniczonej emisyjności, udowadniając w ten sposób, że aspekt prośrodowiskowy może być motorem dynamicznego rozwoju naszej firmy. Rozszerzając gamę naszych produktów o Bosta Green Eco, zaoferowaliśmy mieszankę, którą cechuje wysoka trwałość i jakość przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko – Marek Górecki, dyrektor ds. Handlu i Marketingu w firmie Bosta-Beton.

Studio z niskoemisyjnym betonem

W ramach realizacji części podziemnej inwestycji biurowej Studio zaplanowano wykorzystanie 8 750 m3 niskoemisyjnego betonu. Taka ilość pozwala na redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 1 428 ton. To tyle, ile zużywa samochód z silnikiem benzynowym, który 205 razy okrąży kulę ziemską. To także równowartość zanieczyszczeń, które ponad 23.5 tysiąca drzew pochłonęłoby w ciągu 10 lat..

– Od samego początku realizacji projektu Studio stawiamy na innowacje, które przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i ograniczenia wpływu naszego budynku na środowisko naturalne. Zastosowanie niskoemisyjnego betonu to jeden z elementów, które pozwalają nam realizować ten projekt zgodnie z założeniami ESG – mówi Sławomir Koc, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Studio znajduje się w biznesowej dzielnicy Wola w Warszawie, pomiędzy dwiema stacjami metra – Rondem ONZ i Rondem Daszyńskiego. Jest kompleksem dwóch budynków biurowych o łącznej powierzchni ok. 40 400 mkw. NLA, z czego pierwsza faza inwestycji zaoferuje 16 400 mkw. NLA, trzynaście pięter biurowych i trzy kondygnacje podziemne. Jednym z jego wyróżników będzie m.in. przyziemie w formie stalowych iksów. Najemcy Studia będą mieli do dyspozycji tarasy, skandynawskie lobby oraz kompleksowo zaaranżowaną przestrzeń zewnętrzną, którą wypełnią wiecznie zielone rośliny – pielęgnowane bez użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów. Plac, który znajdzie się przed inwestycją, zapewni bezpośrednie przejście do sąsiedniej Fabryki Norblina. Ukończenie budowy pierwszego z dwóch budynków tworzących ten kompleks, budynku B, zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Niskoemisyjne i prośrodowiskowe rozwiązania w budynkach Skanska i ich okolicy

Zastosowanie betonu o obniżonym śladzie węglowym w projekcie Studio jest kolejną tego typu realizacją spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Deweloper wykorzystał beton o tego typu właściwościach w będącej na ukończeniu inwestycji P180 w Warszawie, a docelowo planuje wykorzystywać go na swoich wszystkich projektach w tym regionie. Poza nim, firma wprowadza również innowacyjne rozwiązania pozwalające między innymi na oszczędność energii elektrycznej i wody oraz stosuje materiały zrecyklingowane i certyfikowane. Biurowce Skanska są też zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

– Aktywnie działamy na rzecz ograniczenia własnej emisji dwutlenku węgla i dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoim łańcuchu wartości do 2045 roku. Jeśli przyjmiemy 2015 za rok bazowy, do tej pory udało nam się już zredukować emisję o 51 proc. To pokazuje, że nie tylko mówimy, ale wdrażamy konkretnie rozwiązania, które przybliżają nas do osiągnięcia celów klimatycznych – mówi Veronika Themerson, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – Nasze działania zostały ostatnio docenione przez Financial Times oraz firmę analityczną Statista, które przyznały Skanska tytuł jednego z europejskich liderów biznesowych w tym zakresie. To dla nas nie tylko powód do dumy, ale również motywacja do dalszych prośrodowiskowych działań – dodaje Veronika Themerson.

Beton o “zielonych” właściwościach wewnątrz i na zewnątrz

W ramach zagospodarowania przestrzeni wokół swoich inwestycji, deweloper wykorzystuje również beton pochłaniający zanieczyszczenia znajdujące się w miejskim powietrzu. Pod wpływem działania promieni słonecznych inicjuje on reakcję fotokatalizy, w wyniku której szkodliwe związki, tym tlenki azotu, są redukowane do prostych związków bezpiecznych dla środowiska.