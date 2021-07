Skanska lubi stawiać na oryginalne rozwiązania. Oto jedno z nich

22 metry długości, 15 metrów wysokości, kilkadziesiąt gatunków, ponad 6000 roślin – zielona ściana, inspirowana naturą, powstała w lobby warszawskiego biurowca Generation Park Y, zrealizowanego przez spółkę biurową Skanska.

Jest to największa tego typu aranżacja w Polsce.

Ten niecodzienny projekt, dzięki przeszklonej elewacji budynku, można podziwiać również z zewnątrz.

Wieża Generation Park Y zwieńczyła realizację największego projektu biurowego Skanska w Warszawie. To najwyższy biurowiec spółki w tej części Europy, a jednocześnie najbardziej zielony i zrównoważony wieżowiec w stolicy. Wieża ubiega się o prestiżowy certyfikat WELL Core&Shell, weryfikujący zastosowane rozwiązania pod kątem wpływu na zdrowie i samopoczucie pracowników, a także o certyfikat LEED na poziomie Platinum oraz certyfikat Obiekt bez Barier.

Biurowiec z efektem lasu

Zielona ściana, która powstała w lobby Generation Park Y ma 22 metry długości i 15 metrów wysokości, co można porównać do pięciopiętrowego budynku. Cała aranżacja składa się kilkudziesięciu gatunków i liczy ponad 6000 sztuk roślin. Są to przede wszystkim filodendrony, paprocie, monstery, anturia, skrzydłokwiaty czy aglonemy. Wybrane rośliny mają unikalne właściwości – zarówno w kontekście oczyszczania powietrza, produkcji tlenu, jak i pochłaniania lotnych związków organicznych. Tlen, jaki wytwarzają w ciągu doby, wystarczyłby dla 150 osób na 24 godziny. Rośliny zostały dobrane w taki sposób, aby mogły swobodnie się rozwijać we wnętrzu biurowca. Uwzględniono też zależności występujące pomiędzy poszczególnymi gatunkami. W tak dobranej grupie jest im łatwiej utrzymać podwyższoną wilgotność powietrza, dzięki czemu rośliny rosną zdrowiej, są mniej podatne na choroby, łatwiej odpierają ataki szkodników i lepiej znoszą wszelkie niedogodności.