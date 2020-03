Skanska o WELL: Najważniejszy jest człowiek

Skanska wprowadza certyfikację WELL do wszystkich swoich nowych biurowców, w tym do powstającej warszawskiej inwestycji – wieżowca Generation Park Y przy rondzie Daszyńskiego. – Certyfikacja realizowanych przez nas powierzchni biurowych w standardzie WELL to nasz priorytet - zapewnia Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska odpowiedzialny za Generation Park.

WELL stawia w centrum zainteresowania człowieka. Jakie unikalne rozwiązania sprzyjające pracownikom, ale i ochronie środowiska wprowadziliście do biurowców?

Rafał Stoparczyk: Bardzo ważna jest jakość powietrza - w naszych biurowcach dostarczamy w ciągu każdej godziny około 40 metrów sześciennych powietrza na osobę, czyli o 30 proc. powietrza więcej, niż przewidują przepisy. Co więcej, dzięki centralom wyposażonym w bardzo dobre filtry, powietrze, które „wpływa” do biura z zewnątrz, ma naprawdę wysoką jakość.

Innymi proekologicznymi rozwiązaniami są m.in. stacje szarej wody oraz wykorzystanie materiałów, np. farb, których poziom emisji związków lotnych jest bardzo niski. W naszych biurach nie wyczuwa się zapachu kleju, farby czy innych materiałów używanych do budowy i wyposażenia wnętrz. „Przyjazne” rozwiązania stosujemy również na zewnątrz obiektów, np. wszystkie chodniki i tereny utwardzone wykładamy zielonym betonem, który redukuje, średnio o 30%, szkodliwe dla ludzi związki pochodzące ze spalin samochodowych, między innymi tlenki azotu, które znajdują się w miejskim powietrzu.

Certyfikacja WELL wydłuża realizację inwestycji?

Nie, jeśli proces jest odpowiednio wcześnie zaplanowany. W przypadku Generation Park Z, który jako pierwszy w kompleksie otrzymał certyfikat WELL, dostosowywanie budynku zaczęło się w trakcie projektowania, trzeci budynek – wieżowiec GP Y – od samego początku projektowany był z myślą o spełnieniu wszystkich wymogów certyfikacji. Co istotne, WELL można wprowadzić na każdym etapie realizacji, a potem życia budynku, jednak im wcześniej wprowadzimy odpowiednie rozwiązania, tym szybciej osiągniemy zamierzone efekty.

A jak wyglądają koszty wprowadzania rozwiązań sprzyjających środowisku i ludziom?

Niektóre proekologiczne rozwiązania mogą być kosztowne ale mając duże doświadczenie w realizacji nowoczesnych budynków biurowych i globalne wsparcie grupy Skanska, pracujemy nad utrzymaniem tych kosztów na racjonalnym poziomie. Jako odpowiedzialny deweloper chcemy mieć swój wkład tak w poprawę jakości warunków pracy, jak i w ochronę środowiska. W Skanska filozofia WELL jest bardzo ważna, co z resztą staramy się wykorzystywać również w naszej codziennej pracy, nie tylko w kontekście budowy biurowców. Można o tym poczytać w wydanej właśnie przez nas książce – WELL by Skanska, dostępnej do pobrania na naszej stronie.

Czy najemcy są świadomi korzyści, jakie otrzymują dzięki wprowadzeniu do biurowca certyfikacji WELL?

Wciąż niezbędna jest edukacja tak najemców, jak i inwestorów. Naszą rolą jest wskazywanie wszelkich profitów wynikających z wyboru innowacyjnych technologii: od ochrony środowiska, przez niższe koszty eksploatacji, po choćby mniejszą liczbę zwolnień chorobowych pracowników. Na efekty nie trzeba długo czekać. W przyjaznym wnętrzu ludzie lepiej się czują, mniej chorują i są bardziej wydajni.