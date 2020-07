Skanska odlicza dni do startu budowy nowego biurowca w Warszawie

W swój nowy projekt w Warszawie Skanska zainwestuje 76 mln euro.

Biurowiec P180 powstanie u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, obok stacji metra Wilanowska. Na parterze budynku znajdzie się kilka lokali usługowych.

Nowe przedsięwzięcie Skanska powstanie zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL. Budynek będzie również ubiegał się o certyfikację LEED oraz Certyfikat Budynek bez Barier.

Budowa tego projektu biurowego rozpocznie się w III kwartale 2020 roku, a zakończenie planowane jest na III kwartał 2022 roku.

Projekt architektoniczny przygotowała pracownia PRC Architekci, która odpowiadała również za inny biurowiec Skanska – Atrium 2 przy Rondzie ONZ w Warszawie.

Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura, którzy dojeżdżają do pracy rowerem lub np. uprawiają jogging. Biurowiec zapewni dodatkowo miejsca postojowe dla skuterów i hulajnóg.

– P180 to nasz najnowszy warszawski projekt, dzięki któremu mamy okazję zaoferować innowacyjne powierzchnie biurowe również w południowej części miasta. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał lokalizacji naszego nowego biurowca, dostosowując go do infrastruktury komunikacyjnej w najbliższej okolicy. Wszystko to w zgodzie ze strategią Skanska opartą na zrównoważonym rozwoju, realizacji inwestycji przyjaznych środowisku, tworzonych z myślą o dobrym samopoczuciu ich użytkowników – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes wykonawczy w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z filozofią Skanska, w obrębie inwestycji zostanie zastosowany zielony beton. Jest to innowacyjny materiał, który neutralizuje szkodliwe związki azotu pochodzące ze spalin samochodowych, walcząc w ten sposób z miejskim smogiem. W budynku zostanie zainstalowany autorski system Connected by Skanska, ułatwiający najemcom codzienne funkcjonowanie.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient