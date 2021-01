Skanska otrzymała WELL Health-Safety Rating dla 8 projektów

Skanska uzyskała właśnie WELL Health-Safety Rating dla ośmiu inwestycji w Polsce, Rumunii i Czechach. Tym samym jest pierwszym deweloperem budynków biurowych w regionie, który spełnił najnowsze wymagania International WELL Building Institute (IWBI) dla jednocześnie zarejestrowanej grupy budynków. Certyfikacja ma szczególne znaczenie w kontekście powrotu do biur, stąd Skanska zamierza dążyć do uzyskania WELL Health-Safety Rating dla wszystkich swoich budynków biurowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc pracy i przystosowania obiektów do wyzwań obecnej rzeczywistości, Skanska wprowadziła w swoich budynkach nowe standardy. Przede wszystkim wdrożono specjalne plany sanityzacji i dezynfekcji obiektów, nowe rozwiązania bezdotykowe, jak również systemy zarządzania jakością powietrza. Podjęte środki i działania w zakresie bezpieczeństwa pozwalają na utrzymanie właściwych zasad dotyczących dystansu społecznego, tym samym zapewniając niezbędne bezpieczeństwo użytkowników budynków. Wszystkie te działania zdobyły uznanie International WELL Building Institute (IWBI), co w praktyce oznacza potwierdzenie, że osiem budynków Skanska spełnia wymagania najnowszego standardu WELL Health-Safety Rating.

Certyfikowane zostały następujące projekty Skanska:

• Pierwszy budynek projektu Wave w Gdańsku (Polska)

• Budynek Spark B w Warszawie (Polska)

• Dwa budynki Bramy Miasta w Łodzi (Polska)

• Pierwszy budynek Equilibrium w Bukareszcie (Rumunia)

• Drugi budynek Campus w Bukareszcie (Rumunia)

• Pierwszy budynek Centrum Południe we Wrocławiu (Polska)

• Parkview w Pradze (Czechy)

Łączna powierzchnia biurowa tych budynków wynosi ok. 162 000 m2. Projekty zweryfikowano m.in. pod kątem procedur czyszczenia i sanityzacji, programów gotowości na wypadek awarii oraz zarządzania jakością powietrza i wody. Aspekty te Skanska uwzględniła w swojej nowej ofercie „Care for Life Office Concept”, która obejmuje rekomendacje i doradztwo w zakresie zasad higieny, protokołów bezpieczeństwa, dostosowania istniejących technologii w budynkach Skanska oraz reorganizacji powierzchni biurowych.

– W czasach pandemii, Skanska chce zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych biur – podkreśla Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes ds. Centre of Excellence w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

– Niezależnie od obecnej sytuacji, biura odgrywają ogromną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej, współpracy, a także utrzymywaniu relacji między pracownikami i między zespołami. Na długo przed pandemią wdrażaliśmy innowacyjne bezdotykowe technologie, które z czasem stały się standardem na naszych rynkach – dodaje Jacob Møller-Nielsen. – Jesteśmy dumni, że osiem naszych projektów biurowych uzyskało WELL Health-Safety Rating. Dowodzi to nie tylko wysokiej jakości naszych powierzchni biurowych, ale także potwierdza, że wcześniej wdrożone rozwiązania zostały dostosowane do aktualnej sytuacji pandemicznej i odpowiadają na potrzeby naszych najemców i ich pracowników – mówi Jacob Møller-Nielsen.