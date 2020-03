Skanska podsumowuje działalność na rynku biurowym w 2019 roku

W ramach komercyjnych projektów deweloperskich Skanska, innowacyjne i zrównoważone powierzchnie biurowe powstają na dwóch europejskich rynkach – w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz w krajach skandynawskich. W regionie CEE Skanska prowadzi działalność w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Kraje skandynawskie, w których spółka jest obecna, to Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia. W 2019 roku spółka sprzedała inwestorom z Europy i Korei dziewięć budynków biurowych w łącznej wartości 545 mln euro. Skanska oddała do użytku 14 budynków o łącznej powierzchni 240 000 mkw. i wynajęła ponad 171 000 mkw. Obecnie posiada ponad 472 000 mkw. powierzchni biurowej w 21 budynkach w trakcie budowy, z czego 7 budynków w ramach 6 inwestycji realizowanych jest w Polsce. Zapewnią one ok. 170 000 mkw.* na polskim rynku.

Europa Środkowo-Wschodnia – konkurencja dla Europy Zachodniej

Według firmy JLL, wartość transakcji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła w 2019 roku prawie 14 mld euro i była wyższa o prawie 1 mld euro, niż w poprzednim, rekordowym roku. Na Polskę przypadło ponad 55% tej wartości. Na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których działa Skanska, wolumen inwestycji zdominowany był przez transakcje w sektorze budynków biurowych.

– Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, a w szczególności dla sektora budynków biurowych, i bardzo udanym rokiem dla Skanska – podkreśla Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Ze względu na wysoką jakość obiektów wynajmowanych przez stabilną grupę najemców i wyższą niż w Europie Zachodniej stopę zwrotu z inwestycji, popyt wśród inwestorów na najwyższej klasy budynki biurowe w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Po raz kolejny udało się nam pozyskać nowych inwestorów, m.in. z Korei Południowej, którzy w tym roku byli bardzo aktywni w naszym regionie. Nasza strategia zakładająca realizację ponadczasowych projektów już od wielu lat przynosi sukcesy – podsumowuje Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Kraje skandynawskie

W 2019 roku w krajach skandynawskich odnotowano dobre wyniki. Jak podaje JLL, wartość inwestycji wyniosła ok. 30 mld euro (bez inwestycji mieszkaniowych) – to oznacza, że była o ok. 18% wyższa, niż w roku poprzednim.