Skanska pokazała nowe oblicze biurowca P180

P180









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 mar 2021 11:00

To już 180 dni od rozpoczęcia budowy najnowszego biurowca Skanska – P180. Jak budynek będzie się komponował z otoczeniem? Już dziś możemy to sprawdzić. Inwestor przygotował nowe wizualizacje, na których na rzeczywisty obraz okolicy nałożony został projekt budynku – dając w ten sposób możliwość spojrzenia w przyszłość i zobaczenia jego finalnego wyglądu. Prace idą zgodnie z założonym harmonogramem, a oddanie biurowca do użytku zaplanowane jest na III kwartał 2022 roku.