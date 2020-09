Skanska pokazuje Bramę Miasta w nowym ujęciu

Brama Miasta to inwestycja biurowa dobrze znana już nie tylko mieszkańcom Łodzi. Jej lokalizacja sprawia, że jest to pierwszy widok witający podróżnych wychodzących z dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Dzięki swojej kortenowej elewacji wyróżnia się oryginalną architekturą, a także nawiązuje do industrialnej historii miasta. Brama Miasta była wielokrotnie nagradzana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Budynek zdobył ostatnio uznanie jury konkursu organizowanego przez German Design Council, które przyznało Bramie Miasta ICONIC Award 2020.

Brama Miasta to dwa budynki, które dostarczyły blisko 42 000 mkw. powierzchni biurowej, a także obszerna przestrzeń miejska, w której znalazł się amfiteatr z drewnianą architekturą. Kompleks odpowiada na jedno z głównych założeń Nowego Centrum Łodzi – tworzy wielofunkcyjną przestrzeń otwartą dla wszystkich mieszkańców. Jest to prawdziwa brama do miasta, a jednocześnie miejsce, gdzie można usiąść, zrelaksować się i spędzić miło czas podczas eventów, pokazów czy kina letniego. Na terenie amfiteatru można korzystać z wbudowanych gniazdek elektrycznych, pozwalających np. na podłączenie komputera i pracę zdalną.

Elewacja biurowców została zaprojektowana przez medusa group, znaną pracownię architektoniczną ze Śląska. Projektanci, wykorzystując korten, chcieli nawiązać do industrialnego charakteru miasta. Elewacja sprawia, że budynek jest rozpoznawalny już nie tylko wśród łodzian, ale i w całym kraju.

– Brama Miasta to pierwszy punkt, który można zobaczyć po wyjściu z dworca Łódź Fabryczna. Jego bliskość jest ogromnym atutem, bo dzięki temu można skomunikować się z każdym miejscem w Polsce. Podróż do Warszawy trwa np. niecałe 1,5 godziny. Docelowo, miasto wraz z koleją planują zrealizować tunel podziemny, który połączy Łódź Fabryczną z pozostałymi częściami miasta. To rozwiązanie pozwoli osobom dojeżdżającym ze wschodnich, południowych czy zachodnich kierunków Łodzi, swobodnie się tutaj dostać – wyjaśnia Tomasz Subocz, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Skanska przy wszystkich swoich inwestycjach aktywnie promuje alternatywne i przyjazne środowisku środki transportu, w szczególności rowery. Została tu przygotowana rozwinięta infrastruktura – szatnie, prysznice, przebieralnie, a także miejsca do zostawienia jednośladu – zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynku. Cały teren inwestycji jest monitorowany, przez co rowery są bezpieczne.

– Brama Miasta to również sztuka i piękne widoki. W holach windowych znajdują się komiksowe motywy, na każdym piętrze inny. Nawiązują do Łodzi i opowiadają o niej poprzez rysunkowe ciekawostki. Natomiast z ostatniego, trzynastego piętra budynków rozciąga się panorama na całe miasto, która zwłaszcza o zachodzie słońca prezentuje się bardzo okazale – dodaje Tomasz Subocz.