Skanska powraca na Mokotów w wielkim stylu. Biurowiec P180 blisko finału

W biurowcu P180 na warszawskim Mokotowie trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Budowa najnowszego biurowca Skanska zakończy się we wrześniu br.

Wyróżnikiem inwestycji jest bliskość metra. Zaledwie 180 kroków dzieli budynek od metra Wilanowska.

Niskoemisyjny beton, antysmogowy chodnik, certyfikat Well i rozbudowana infrastruktura rowerowa wpisują się w trend zielonego budownictwa.

Skanska teren na warszawskim Mokotowie, tuż przy stacja metra Wilanowska, nabyła w 2017 roku. Budowa biurowca P180 rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. 15-kondygnacyjny budynek osiągnął kilka miesięcy temu docelową wysokość: 55 metrów. I po dwóch latach, mimo pandemii i według harmonogramu, Skanska planuje zakończenie inwestycji we wrześniu br. W biurowcu trwają ostatnie prace wykończeniowe. Pierwszy najemca: firma Netcompany wprowadzi się już w październiku br.

Wpisany w trend miasta 15-minutowego

Biurowiec P180 wpisuje się w jeden z największych trendów urbanistycznych w 2022 roku: ideę 15-minutowego miasta. Rozwiązanie opracowane przez francuskiego urbanistę Carlosa Moreno, mówi o miejscu, w którym wszystkie potrzeby życia codziennego: sklepy, szkoły, miejsca pracy, parki, restauracje i inne udogodnienia – znajdują się w odległości 15-minutowego spaceru lub przejażdżki rowerem.

Biurowiec P180 wpisuje się w jeden z największych trendów urbanistycznych w 2022 roku: ideę 15-minutowego miasta, fot. Skanska

Biurowiec P180 od stacji metra Wilanowska dzieli tylko 180 kroków.

Głównym wyróżnikiem naszej lokalizacji jest metro. Można praktycznie suchą stopą przejść, wychodząc z budynku, do stacji metra. I w dziewięć minut znaleźć się w centrum Warszawy – podkreśla Tomasz Subocz, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Rowerem do pracy

Skanska w tym projekcie kładzie duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów, których z roku na rok przybywa na warszawskich trasach rowerowych. Zainteresowanie jednośladami wzrosło również w czasie pandemii, podczas której wiele osób zdecydowało się przerzucić na „zielony” transport w drodze do pracy. Popularność tego środka komunikacji ma także związek z rozwijającą się infrastrukturą rowerową w Warszawie. W okolicy metra Wilanowska jest ona dobrze rozwinięta.

- Wiemy, że dla pracowników istotne jest to, aby wewnątrz budynku była infrastruktura dedykowana jednośladom. I ją skwapliwie zaplanowaliśmy – podkreśla Subocz. W biurowcu przewidziano łącznie sto miejsc parkingowych dla rowerów. Zaprojektowano tu również przeszkloną, estetyczną rowerownię z wejściem z poziomu parteru, a także szatnię z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura.

Mimo, że Skanska mocno stawia na udogodnienia dla rowerzystów, zaplanowała w biurowcu również cztery poziomy garażu podziemnego na prawie 200 miejsc parkingowych. – Polacy nadal nie są gotowi do całkowitej rezygnacji z dojeżdżania autem do pracy. Dlatego też musieliśmy zapewnić miejsca parkingowe dla aut– dodaje Subocz. Pracownicy dojeżdżający samochodami hybrydowymi i elektrycznymi mają możliwość za to skorzystania z dwóch stacji ładowania.

Well, niskoemisyjny beton i chodnik pochłaniający smog

P180 powstawało zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL, który pozwala na holistyczne spojrzenie na zdrowie, samopoczucie i komfort osób przebywających w biurowcach.

To pierwsza inwestycja w Polsce, gdzie wykorzystano specjalny, niskoemisyjny beton. Jego emisyjność jest średnio o 42 proc. mniejsza, niż betonu tradycyjnego. W ramach inwestycji wykorzystano prawie 9000 m3 tego produktu. Ale już kolejny raz Skanska, wokół swojej inwestycji, postawiła na antysmogowy chodnik.

Beton, z którego wykonane są antysmogowe płyty chodnikowe, ma właściwości fotokatalityczne. Płyty redukują się związki zagrażające zdrowiu, takie jak dwutlenku azotu – podkreśla Przemysław Plichta, lider projektu w spółce biurowej Skanska.

Biurowiec jest również wyposażony w system operacyjny Connected by Skanska. Dzięki niemu, pracownicy dostaną się do budynku bez konieczności używania tradycyjnych kart dostępu – wystarczy do tego smartfon. Niczego nie będzie trzeba dotykać, co w dobie pandemii, ma kluczowe znaczenie.