Skanska przygotowuje się do budowy we Wrocławiu. Pierwotnie, w miejscu wyburzonego kilka lat temu biurowca Cuprum, miał powstać kompleks Cuprum Square.

Przypomnijmy, KGHM wystawił na sprzedaż działkę pod zabudowę biurową przy pl. Jana Pawła II.

W maju 2021 roku teren kupiła Skanska.

Deweloper - jak podaje UM we Wrocławiu przedstawi nową koncepcję zabudowy terenu po Cuprum.

Nieruchomość przy placu Jana Pawła II to teren o łącznej powierzchni 9 667 mkw. częściowo w użytkowaniu wieczystym oraz częściowo we własności spółki celowej należącej do sprzedającego.

Pozwolenie na budowę przyznane właścicielom działki dopuszcza wybudowanie dwufazowego kompleksu biurowego o powierzchni 31 800 mkw. powierzchni najmu.

Jak podaje portal miejski, na działce przy placu Jana Pawła II, w miejscu gdzie stał słynny wrocławski biurowiec Cuprum widać pracującą ekipę. Skanska informuje, że to co widać ma związek z przełożeniem sieci podziemnych.

Kiedy rozpocznie się budowa nowego biurowca jeszcze nie wiadomo. Jak informuje Skanska, w tym momencie we Wrocławiu deweloper skupia się na projekcie Centrum Południe.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl