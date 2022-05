Skanska, Reino, a teraz HB Reavis. Krzysztof Wilczek dołącza do zespołu jednego z największych deweloperów biurowych

Krzysztof Wilczek ma 19 lat doświadczenia na rynku nieruchomości.

Ostatnio sprawował funkcję dyrektora (Development & Construction) w firmie Reino Capital.

Wcześniej przez 13 lat był związany ze Skanska Property Poland, m.in. jako dyrektor regionalny tej firmy w Warszawie, Łodzi i Trójmieście. Pracował także w Budimex S.A.

Krzysztof Wilczek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W dotychczasowej karierze nadzorował ponad 20 projektów, w tym realizację wielu centrów biznesowych w największych miastach w kraju. Odpowiadał również za transakcje zakupu działek umożliwiających realizację nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni 365 tys. mkw.

Jego rola w polskim oddziale HB Reavis będzie skoncentrowana na dalszym wzmacnianiu obecności firmy nad Wisłą, w najbliższym czasie poprzez sfinalizowanie prowadzonych obecnych budów oraz akwizycje gruntów i przygotowanie nowych projektów.

HB Reavis to jeden z największych deweloperów biurowych działających w Polsce – do tej pory zrealizował i realizuje budynki o łącznej powierzchni 475 tys. mkw. do wynajęcia. Do flagowych inwestycji firmy należą budynki i przestrzeń publiczna wokół nich, które współtworzą współczesne oblicze Warszawy, takie jak trzy wielofunkcyjne wieżowce Varso Place oraz kampus biurowy Forest – jedna z najbardziej proekologicznych i sprzyjających dobrostanowi użytkowników inwestycji w kraju.