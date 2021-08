Skanska rusza z budową kompleksu biurowego Studio

Studio to kompleks dwóch budynków biurowych przy ul. Prostej, oferujących łącznie ok. 43 tys. mkw. Lokalizacja pomiędzy dwoma stacjami metra – Rondem ONZ i Rondem Daszyńskiego, charakterystyczne iksy w architekturze przyziemia - to tylko niektóre z wyróżników nowej warszawskiej inwestycji Skanska.

Pierwsza faza inwestycji ma 17 600 mkw. powierzchni najmu, czternaście kondygnacji naziemnych i trzy podziemne. Ukończenie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

W Studiu przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów.

W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i mała architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina.

W Studiu przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów. Tak, jak we wszystkich budynkach Skanska, dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną infrastrukturę ułatwiającą komfortowy dojazd do pracy. W sąsiedztwie kompleksu znajduje się sieć zrewitalizowanych ścieżek rowerowych, stacje roweru miejskiego, jak również liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. Odległość od stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji Rondo ONZ to zaledwie kilka minut pieszo.

Pierwsza faza inwestycji ma 17 600 mkw. powierzchni najmu, czternaście kondygnacji naziemnych i trzy podziemne. Ukończenie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Wyniki przeprowadzonych przez nas badań, a także rozmowy z potencjalnymi najemcami pokazują, że biura wciąż pełnią dla firm ważną rolę. Jesteśmy o tym przekonani i dlatego uruchamiamy kolejny projekt na warszawskiej Woli – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce i w Czechach w spółce biurowej Skanska. – Studio zaoferuje najwyższej jakości powierzchnie biurowe, ale przede wszystkim będzie to bezpieczne miejsce pracy, co potwierdzi certyfikacja WELL Health-Safety Rating. To szczególnie ważne w kontekście ciągle trwającej pandemii i powrotu pracowników do biur – dodaje Mariusz Krzak.

Studio z myślą o mieszkańcach

Studio zmieni wizerunek kolejnego kwartału warszawskiej Woli. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i małą architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług będzie nie tylko miejscem pracy, ale również relaksu.

Skandynawska architektura