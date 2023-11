Zasoby biurowe w Warszawie powiększyły się o kolejny budynek – Studio B zrealizowany przez Skanska. Niemal 20 300 mkw. powierzchni biurowej zostało wynajęte jeszcze przez uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Budowa kompleksu Studio ruszyła w sierpniu 2021 roku pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Norblina.

Po dwóch latach Skanska kończy pierwszy etap inwestycji, przekształcając w ten sposób istotny kwartał biznesowej Woli.

Budynek właśnie otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

– Rozpoczęliśmy realizację Studia B w czasie pandemii, która znacząco zmieniła rynek budowlany, jak i model pracy biurowej. Mimo to byliśmy pewni, że dostarczymy budynek na czas oraz że szybko znajdzie on swoich zwolenników. Nie pomyliliśmy się. Nowoczesne przestrzenie, które oferujemy, zaważyły na sukcesie naszego projektu – mówi Bartosz Dorsz, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Studio B od Skanska. Fot. Mat. pras.

Najemcami Studia B są między innymi spółki z grupy Societe Generale, Unum Życie i Business Link.

– Wszystkie powierzchnie biurowe w Studiu B znalazły już swoich najemców. To najlepszy dowód na to, jak bardzo cenione przez klientów są wysokiej jakości miejsca pracy, sprzyjające realizowaniu polityk ESG – mówi Paulina Strutyńska, starsza menadżerka ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Powierzchnie biurowe Studia B zostały w pełni wynajęte jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, co jest w naszej branży pozytywnym wyjątkiem – dodaje Paulina Strutyńska.

Studio B wnosi na warszawski rynek biurowy 20 255 mkw. powierzchni. To niewiele mniej niż – według danych Cushman & Wakefield – łączna podaż nowej powierzchni w trzech kwartałach 2023 roku, która była na poziomie 20 300 mkw.

Studio B. Fot. Mat. pras.

Najemcy Studia będą mieli do dyspozycji zielone tarasy, lobby w skandynawskim stylu oraz kompleksowo zaaranżowaną przestrzeń zewnętrzną, połączoną z terenem kultowej Fabryki Norblina. Potwierdzeniem zrównoważonego podejścia, ergonomii i przyjaznej aranżacji biurowca będą m.in. certyfikaty, o które będzie się on ubiegać: LEED Core & Shell na poziomie Platinum, WELL Core & Shell na poziomie Gold, WELL Health-Safety Rating, WiredScore, SmartScore oraz Obiekt bez barier.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl