Skanska sprzedała biurowiec Generation Park

Przeniesienie nieruchomości planowane jest na drugi kwartał 2020 roku.

Generation Park Z to druga i przedostatnia faza liczącego łącznie ok. 84 tys. mkw. kompleksu realizowanego przez Skanska. Biurowiec jest w całości skomercjalizowany, a wśród najemców znajdują się, m.in. Crido i Vistra.

Liczący ok. 19 tys. mkw. budynek został oddany do użytku w trzecim kwartale 2019 roku. Obiekt uzyskał już wstępną certyfikację LEED Platinum i ubiega się o certyfikację WELL Core & Shell. Ponadto użytkownicy budynku korzystają z autorskiego systemu operacyjnego Connected by Skanska, integrującego w aplikacji mobilnej różne funkcjonalności wspomagające codzienne działania.

– Nowa dzielnica biznesowa w Warszawie, zlokalizowana wokół Ronda Daszyńskiego, rozwija się na naszych oczach. Generation Park jest jednym z najważniejszych projektów biurowych, które tworzą to nowe centrum biznesowe. Sukces komercyjny budynku Generation Park Z potwierdza, że nasze podejście do tworzenia miejsc do pracy odpowiada na potrzeby najemców i inwestorów. To już czwarta nasza transakcja z Deka Immobilien w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i dowód na to, że cieszymy się długoterminowym zaufaniem ważnych graczy na biurowej mapie inwestycyjnej – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes wykonawczy w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

CBRE doradzało firmie Skanska przy sprzedaży biurowca. - Transakcja sprzedaży tak dużego projektu, w topowej lokalizacji w stolicy, jest bardzo dobrym sygnałem dla całego rynku nieruchomości. Zainteresowanie inwestorów Polską nadal jest spore, pomimo perturbacji wywołanych przez pandemię koronawirusa na świecie. W perspektywie krótkoterminowej możemy spodziewać się spowolnienia na rynku, jednak negocjacje dotyczące transakcji najmu oraz sprzedaży nieruchomości, wciąż się toczą i w najbliższych tygodniach powinniśmy odnotować kolejne znaczące transakcje – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych CBRE.