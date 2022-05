Skanska sprzedała biurowiec w Poznaniu za 121 mln euro. Allegro głównym najemcą

Transakcja zostanie odnotowana przez Skanska Commercial Development Europe w drugim kwartale 2022 roku.

Przeniesienie nieruchomości nastąpi natychmiast.

Budynek D jest częścią kompleksu biurowego Skanska Nowy Rynek i ma powierzchnię najmu około 39 tys. mkw., z czego 96 proc. powierzchni biurowej i handlowej jest wynajęte. Głównym najemcą jest Allegro. Powierzchnie biurowe wynajęli także m.in. najemcy z silnymi, globalnymi markami, takimi jak Rockwool i Arvato.

Nowy Rynek w Poznaniu, fot. Skanska

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Kompleks Nowy Rynek w Poznaniu to wyjątkowy projekt. Biura, które buduje Skanska, opierają się na zrównoważonych, innowacyjnych rozwiąza­niach, stanowiących o ich wysokiej jakości oraz dopasowaniu do obec­nych i przyszłych potrzeb najemców i inwestorów. Sprawia to, że doskonale sprawdzają się jako długoterminowe inwestycje oraz bezpieczne i zdrowe przestrzenie dla użytkowników. Klienci doceniają nasze rozwiązania, co potwierdzają ich pozytywne opinie na temat tego projektu. Jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji – podkreśla Arkadiusz Rudzki, wice­pre­zes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

– Bardzo się cieszymy z zakupu tak prestiżowego budynku, zlokalizowanego w jednym z największych miast w Polsce. Wchodzimy na nowy rynek z wielkimi możliwościami – mówi Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine AB.

– Cieszymy się, że tak ważny projekt został doceniony przez firmę Eastnine AB, która zdecydowała się rozpocząć inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej ze Skanska. Zakup Nowego Rynku D świadczy o gotowości inwestorów do dywersyfikacji portfela w ramach nowych aktywów zlokalizowanych w największych polskich miastach, potwierdzając tym samym, że Polska ma pod tym względem wiele do zaoferowania. W niespokojnych czasach budynki typu core assets, budowane zgodnie z zasadami ESG, są tym, czego inwestorzy poszukują w naszym regionie. Jesteśmy dumni, że Skanska ​​może zaoferować biurowce, które odpowiadają na tę potrzebę – dodaje Adrian Karczewicz, dyrektor ds. transakcji w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Budynek otrzymał certyfikaty BHP i Budownictwa bez Barier WELL i jest pierwszą inwestycją w Poznaniu ubiegającą się o certyfikat WELL Core & Shell. Oczekuje się również uzyskania certyfikatu LEED Core & Shell. Budowa została zakończona w II kwartale 2021 roku.

Nowy Rynek w Poznaniu, fot. Skanska

Nowy Rynek to wielofunkcyjny projekt zlokalizowany w centralnej dzielnicy biznesowej Poznania. Po ukończeniu będzie oferować około 100 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w pięciu budynkach.

Nowy Rynek to trzecia inwestycja komercyjna Skanska w Poznaniu.