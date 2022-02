Skanska stawia na innowacyjne podejście do inwestycji

Jesteśmy w stanie wdrażać nasze ambicje, ponieważ skupiamy pod jednym brandem wszystkie kompetencje - wyjaśnia Agnieszka Tarnawa, dyrektorka rozwoju biznesu spółki Skanska Europa Środkowa. - Jesteśmy inwestorem i jednocześnie generalnym wykonawcą.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Skanska ma ambitny plan działania. - W 2019 roku ogłosiliśmy cel klimatyczny i w każdym kolejnym projekcie wdrażamy rozwiązania, które pozwolą nam osiągnąć założenia - mówi opisując wybrane rozwiązania takie jak np. niskoemisyjny beton.

Wdrażane rozwiązania nie dotyczą wyłącznie ekologii. - Zależy nam na efektywności - mówi Agnieszka Tarnawa. - Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam obniżyć koszty albo zadbać o jakość procesu.

Inwestycja w technologie wymagają jednak dużych nakładów finansowych, a to często rozmija się ze świadomością inwestorów. - Rzadko mamy do czynienia z inwestorem, który ocenia projekt i jego koszt w odniesieniu do cyklu życia obiektu. Często patrzy na cenę "tu i teraz" - przyznaje.