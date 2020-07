Skanska wchodzi do biurowca Cavatina Holding

Spółka Skanska, zajmująca się generalnym wykonawstwem, wybrała na swoją siedzibę w Krakowie - biurowiec Tischnera Office zrealizowany przez Cavatina Holding. Firma na swoje potrzeby wynajęła ok. 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A z bezpośrednim dostępem do wewnętrznego, zielonego patio budynku.

- Cieszymy się z wyboru flagowego biurowca Cavatina Holding w Krakowie, na siedzibę Spółki Skanska S.A. Jesteśmy przekonani, że wysoka jakość i funkcjonalność powierzchni biurowej dostępnej w Tischnera Office zaspokoi najbardziej wymagające oczekiwania. Świetna lokalizacja przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej i ścieżek rowerowych, to ogromna wartość w takiej metropolii jak Kraków. Nasz zielony biurowiec, uhonorowany nagrodą Prime Property Prize 2019 w kat.: Inwestycja Roku Rynku Powierzchni Biurowych, zapewnia optymalne warunki do pracy, a dzięki obecności licznych stref zieleni i odpoczynku pozwala jednocześnie zadbać o zdrowie i samopoczucie pracowników - mówi Kamil Kowalewski, Leasing Manager, Cavatina Holding.

10-kondygnacyjny budynek Tischnera Office zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Tischnera w Krakowie, blisko Pętli Tramwajowo Autobusowej Łagiewniki. Sąsiedztwo tak dużego węzła komunikacyjnego zapewnia doskonałe połączenie z każdą dzielnicą miasta. Obiekt oferuje prawie 34 tys. mkw. i niemal 2,7 mkw. terenów zielonych, w tym przestronne patio z wodą, roślinnością i elementami małej architektury.

Od 3-go do ostatniego piętra najemcy mają dostęp do zaaranżowanych, kaskadowych tarasów. Wszyscy użytkownicy obiektu mogą skorzystać z różnorodnych usług i udogodnień obecnych w budynku, w tym: kantyny, kawiarni, nowoczesnej palcówki medycznej, rozbudowanej infrastruktury rowerowej i zielonego patio. Dla zmotoryzowanych zaplanowanych jest ponad 670 miejsc parkingowych.

Krakowski zespół Skanska S.A. zajmie ok. 500 m kw. wysokiej jakości powierzchni biurowej na 1-wszym piętrze budynku Tischnera Office. Tym samym zyska bezpośredni dostęp do zielonego patio z fontannami i ścieżkami spacerowymi. Firma przeprowadzi się do nowej lokalizacji w I kwartale 2021r. Najemcę w transakcji reprezentowała firma doradcza Walter Herz.

- Przy wyborze przestrzeni biurowej dla firmy Skanska S.A. decydującym czynnikiem była lokalizacja umożliwiająca sprawny dojazd obwodnicą do inwestycji, które firma prowadzi w Krakowie. W wybranym rejonie miasta najciekawszą propozycją pod tym względem okazał się budynek Tischnera Office położony w pobliżu jednego z największych krakowskich węzłów komunikacyjnych. Obiekt oferuje jednocześnie najwyższy standard powierzchni i najlepsze rozwiązania pod względem technicznym, zgodne z oczekiwaniami klienta - mówi Emilia Kalińska, Regional Coordinator w Walter Herz.

- Istotną kwestią podczas selekcji ofert w procesie poszukiwania powierzchni biurowej dla firmy Skanska S.A było także zapewnienie jej odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla dużej floty samochodów, jaką dysponuje z uwagi na charakter prowadzonej działalności. - dodaje Tomasz Krawczyk, Senior