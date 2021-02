Skanska z dwoma nowymi projektami biurowymi w Europie Środkowo-Wschodniej

Druga faza projektu Equilibrium

Ostatni budynek nowoczesnego kompleksu biurowego w Bukareszcie zapewni łączną powierzchnię najmu 19 900 mkw. Będzie to 12-kondygnacyjny budynek z ponad 200 naziemnymi i podziemnymi miejscami parkingowymi. Projekt uzyskał już wstępną certyfikację LEED Gold. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Po zakończeniu prac cały kompleks Equilibrium zapewni 40 800 mkw. powierzchni najmu. Projekt stanowi unikatowe połączenie zielonych przestrzeni relaksacyjnych i miejsc spotkań, które będą oferować m.in. bezprzewodowe ładowarki, gniazdka elektryczne i bezpłatny dostęp do WiFi. Najbliższe otoczenie Equilibrium będzie w pełni dostępne dla okolicznych mieszkańców i lokalnej społeczności.

Port7 – nowy projekt typu mixed-use Skanska w Czechach

Skanska rusza także z realizacją pierwszej fazy nowego projektu typu mixed-use w Pradze. Docelowo Port 7 będzie oferował około 35 000 mkw. najwyższej jakości powierzchni biurowej i handlowej w trzech budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Praga 7 – Holeszowice. Pierwszy budynek składający się z dziesięciu kondygnacji, w tym dwupoziomowego parkingu podziemnego, zapewni około 27 700 mkw. powierzchni najmu. W ramach obecnie rozpoczętej inwestycji powstaną również podziemne kondygnacje parkingowe dla planowanej drugiej fazy Port7.

Projekt w Pradze obejmuje całkowitą rewitalizację terenów poprzemysłowych na części brzegu Wełtawy. Przewiduje on dużą przestrzeń publiczną przeznaczoną na wypoczynek, spacery i spotkania. Oprócz tego zagospodarowane zostanie nabrzeże rzeki, zapewniające przestrzeń do biegania, jazdy na rowerze lub kajakarstwa.

Skanska zaprojektowała Port7 według standardów o certyfikacji LEED Platinum oraz WELL Core&Shell. Wygodę i bezpieczeństwo mikrobiologiczne w kompleksie Port7, zostanie zagwarantowane dzięki standardowi Skanska - Care for Life Office Concept oraz potwierdzone oceną zewnętrznego podmiotu - WELL Health & Safety Rating. Zakończenie budowy pierwszego budynku kompleksu jest przewidziane na drugi kwartał 2023 r.